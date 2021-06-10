Сердце нашей системы: ученые рассказали, как сформировалось Солнце

Вокруг раннего Солнца существовал вращающийся диск, который является ключевым элементом в построении планет.

Как все начиналось: в обширном космическом пространстве гравитация собрала пыль и газ воедино, чтобы создать молодую Солнечную систему. Сначала из этого огромного материала образовалось Солнце, а затем и планеты, пишет Space.com.

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Но как множество кружащихся частиц стало самой яркой звездой на нашем небе?

"Одновременно ужасающее и великолепное. Солнце — лучшая физическая лаборатория в нашей Солнечной системе", — заявила Сабрина Сэвидж, научный сотрудник Центра космических полетов им. Джорджа Маршалла NASA в Хантсвилле, штат Алабама.

Хоть и космос может показаться пустым, однако на самом деле он заполнен газом и пылью. В основном это водород и гелий, но часть материала представлена остатками от мощной гибели звезд.

Около 4,5 миллиардов лет назад волны энергии, распространяющиеся в космосе, сжали облака таких частиц, и гравитация заставила их соединиться, а потом и начать вращаться. Вращение придало облаку форму диска наминающего блин. Затем в центре материал собрался воедино, образовав протозвезду, которая в конечном итоге стала Солнцем.

Астроном Джон Тобин, отметил, что вокруг раннего Солнца существовал вращающийся диск, который является ключевым элементом в построении планет. Это позволяет материалу долго оставаться для процесса формирования планеты.

Протозвезда представляла собой шар из водорода и гелия, еще не сильно нагретых. В течение десятков миллионов лет температура и давление внутри материала увеличились, что привело к разогреву водорода, который управляет Солнцем сегодня.

"Звезде размером с наше Солнце требуется около 50 миллионов лет, чтобы созреть с начала коллапса до взрослой жизни. Наше Солнце останется на этой зрелой фазе еще примерно 10 миллиардов лет", - сообщает NASA.

На образование Солнца ушло не все облако. Оставшийся материал продолжал вращаться вокруг звезды, а позднее из него образовались уже планеты.

Солнце — звезда среднего размера, не слишком большая и не слишком маленькая. Благодаря этому оно имеет оптимальную для нас яркость. Через несколько миллиардов лет водород внутри Солнца закончится, и звезда превратится в красного гиганта с радиусом, простирающимся до орбиты Земли. Гелий в его ядре также будет израсходован. Звезда никогда не будет достаточно горячей, чтобы сжигать оставшиеся кислород и углерод, поэтому Солнце выгорит и станет белым карликом.

Конечно, когда миллиарды лет назад Солнце родилось, рядом не было ученых, чтобы изучать его, но сейчас у нас есть эта возможность. Астрономы узнают о жизни Солнца, изучая мириады звезд в Млечном Пути, а в сочетании с разными моделями эти наблюдения могут помочь узнать все больше деталей о молодости нашей ближайшей звезды.