Серце нашої системи: учені розповіли, як сформувалося Сонце

Навколо раннього Сонця існував обертовий диск, який є ключовим елементом у побудові планет.

Як усе починалося: у великому космічному просторі гравітація зібрала пил і газ воєдино, щоб створити молоду Сонячну систему. Спочатку з цього величезного матеріалу утворилося Сонце, а потім і планети, пише Space.com.

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Але як безліч частинок, що кружляли, стали найяскравішою зіркою на нашому небі?

"Одночасно жахливе і чудове. Сонце — краща фізична лабораторія в нашій Сонячній системі", — заявила Сабріна Севідж, наукова співробітниця Центру космічних польотів ім. Джорджа Маршалла NASA в Хантсвіллі, штат Алабама.

Хоч і космос може здатися порожнім, однак насправді він заповнений газом і пилом. В основному це водень і гелій, але частина матеріалу представлена залишками від потужної загибелі зірок.

Близько 4,5 мільярдів років тому хвилі енергії, що поширюються в космосі, стиснули хмари таких частинок, і гравітація змусила їх з'єднатися, а потім і почати обертатися. Обертання додало хмарі форму диска, що нагадує млинець. Потім у центрі матеріал зібрався воєдино, утворивши протозірку, яка в кінцевому підсумку стала Сонцем.

Астроном Джон Тобін зазначив, що навколо раннього Сонця існував обертовий диск, який є ключовим елементом у побудові планет. Це дозволяє матеріалу довго залишатися для процесу формування планети.

Протозірка була кулею з водню і гелію, ще не сильно нагрітих. Протягом десятків мільйонів років температура і тиск усередині матеріалу збільшилися, що призвело до розігрівання водню, який управляє Сонцем сьогодні.

"Зірці розміром з наше Сонце потрібно близько 50 мільйонів років, щоб дозріти з початку колапсу до дорослого життя. Наше Сонце залишиться на цій зрілій фазі ще приблизно 10 мільярдів років", — повідомляє NASA.

На утворення Сонця пішла не вся хмара. Решта матеріалу продовжувала обертатися навколо зірки, а пізніше з нього утворилися вже планети.

Сонце — зірка середнього розміру, не надто велика і не надто маленька. Завдяки цьому воно має оптимальну для нас яскравість. Через кілька мільярдів років водень усередині Сонця закінчиться, і зірка перетвориться на червоного гіганта з радіусом, що тягнуться до орбіти Землі. Гелій у його ядрі також буде витрачено. Зірка ніколи не буде досить гарячою, щоб спалювати що залишки кисню і вуглецю, тому Сонце вигорить і стане білим карликом.

Звичайно, коли мільярди років тому Сонце народилося, поруч не було вчених, щоб вивчати його, але зараз у нас є ця можливість. Астрономи дізнаються про життя Сонця, вивчаючи міріади зірок в Чумацькому Шляху, а в поєднанні з різними моделями ці спостереження можуть допомогти дізнатися все більше деталей про молодість нашої найближчої зірки.