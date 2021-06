Китай запустил в космос "охотника за астероидами" и 3 других спутника

С их помощью КНР сможет заниматься разведкой природных ресурсов, мониторингом экологической среды, а также получать предупреждения о природных катастрофах и других целях.

10 июня Китай запустил на орбиту четыре новых спутника, в том числе коммерческий спутник для отслеживания околоземных астероидов, пишет Space.com.

Ракета Long March 2D стартовала с космодрома Тайюань на севере Китая в четверг в 11:03 вечера. На кадрах запуска видно, как белые изоляционные плитки, предназначенные для поддержания нужной температуры топлива, падают на землю, когда ракета взлетает в небо.

На борту также находился космический корабль Yangwang-1 китайской космической компании Origin Space. Аппарат Yangwang-1 является первым в Китае оптическим космическим телескопом. Он имеет широкое поле обзора и собирает видимый и ультрафиолетовый свет для обнаружения околоземных астероидов.

Origin Space планирует использовать Yangwang-1 для создания своеобразной "карты сокровищ" в околоземном пространстве для учета достижимых в обозримом будущем ресурсов.

В апреле компания запустила NEO-1, спутник, предназначенный для разбрасывания и сбора небольших фрагментов — симулятор сбора обломков от астероидов. Также компания планирует миссию на Луну под названием NEO-2.

Остальные три спутника, которые отправились в космос в четверг, называются Beijing-3, Hisea-2 и TKSY01-TJ.

Beijing-3 — это спутник дистанционного зондирования, который будет эксплуатироваться коммерческой космической компанией Twenty First Century Aerospace Technology Co., Ltd (21AT).

Как сообщают китайские государственные СМИ, Beijing-3 будет в основном использоваться для разведки природных ресурсов, мониторинга экологической среды, предупреждения о природных катастрофах и других целей. Спутник был разработан дочерней компанией Китайской академии космических технологий (CAST), основного подразделения по производству спутников главного государственного космического подрядчика Китая, Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией (CASC).

Hisea-2 — оптический спутник дистанционного зондирования, предназначенный для дистанционного мониторинга экологии морской экологической среды. TKSY01 TJ, по некоторым данным, связан с китайскими военными проектами. Однако местные СМИ заявляют, что спутник будет использоваться для обучения и тренировки университетских команд орбитального обслуживания техники.

Все четыре спутника были отправлены на орбиты, которые проходят близко к полюсам со средней высотой 495 км. Запуск стал 17-й орбитальной миссией Китая в 2021 году.