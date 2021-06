Китай запустив у космос "мисливця за астероїдами" і 3 інші супутники

З їх допомогою КНР зможе займатися розвідкою природних ресурсів, моніторингом екологічного середовища, а також отримувати попередження про природні катастрофи та інші цілі.

10 червня Китай запустив на орбіту чотири нові супутники, зокрема комерційний супутник для відстеження навколоземних астероїдів, пише Space.com.

Ракета Long March 2D стартувала з космодрому Тайюань на півночі Китаю в четвер об 11:03 вечора. На кадрах запуску видно, як білі ізоляційні плитки, призначені для підтримки потрібної температури палива, падають на землю, коли ракета злітає в небо.

На борту також знаходився космічний корабель Yangwang-1 китайської космічної компанії Origin Space. Апарат Yangwang-1 є першим у Китаї оптичним космічним телескопом. Він має широке поле огляду та збирає видиме й ультрафіолетове світло для фіксування навколоземних астероїдів.

Origin Space планує використовувати Yangwang-1 для створення своєрідної "карти скарбів" у навколоземному просторі для обліку досяжних у доступному для огляду майбутньому ресурсів.

У квітні компанія запустила NEO-1, супутник, призначений для розкидання і збору невеликих фрагментів — симулятор збору уламків від астероїдів. Також компанія планує місію на Місяць під назвою NEO-2.

Решта три супутники, які вирушили в космос у четвер, називаються Beijing-3, Hisea-2 і TKSY01-TJ.

Beijing-3 — це супутник дистанційного зондування, який буде експлуатуватися комерційною космічною компанією Twenty First Century Aerospace Technology Co., Ltd (21AT).

Як повідомляють китайські державні ЗМІ, Beijing-3 буде здебільшого використовуватися для розвідки природних ресурсів, моніторингу екологічного середовища, попередження про природні катастрофи та інших цілей. Супутник був розроблений дочірньою компанією Китайської академії космічних технологій (CAST), основного підрозділу з виробництва супутників головного державного космічного підрядника Китаю, Китайською аерокосмічною науково-технічною корпорацією (CASC).

Hisea-2 — оптичний супутник дистанційного зондування, призначений для дистанційного моніторингу екології морського екологічного середовища. TKSY01 TJ, за деякими даними, пов'язаний з китайськими військовими проектами. Однак місцеві ЗМІ заявляють, що супутник буде використовуватися для навчання і тренування університетських команд орбітального обслуговування техніки.

Усі чотири супутники були відправлені на орбіти, які проходять близько до полюсів із середньою висотою 495 км. Запуск став 17-ю орбітальною місією Китаю в 2021 році.