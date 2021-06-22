За тысячи лет до первой свечи. Эксперимент показал, как первобытные люди освещали пещеры

Исследователи воссоздали несколько систем искусственного освещения, основываясь на археологических находках.

Ученые воссоздали три распространенных типа палеолитических систем освещения (факелы, жировые лампы и очаги), чтобы выяснить, как первобытные люди могли жить и творить в глубинах своих пещер. Об этом сообщает SciTechDaily.

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Людям был необходим свет для доступа к самым глубоким частям пещер. Тип доступного света во многом определял, как использовалась среда пещеры. В этом смысле были важны интенсивность и продолжительность света, а также площадь освещения и цветовая температура.

Авторы исследования из Университета Кантабрии использовали археологические свидетельства об источниках освещения, обнаруженные в пещерах с наскальным искусством в Юго-Западной Европе. Ученые решили экспериментально воспроизвести системы искусственного освещения, которые могли использовать первобытные обитатели пещер.

Авторы проводили свои эксперименты в пещере Isuntza 1 в баскском регионе Испании. Исследователи воссоздали на основе археологических находок пять факелов (из смолы плюща, можжевельника, дуба, березы и сосны), две лампы с животным жиром (костный мозг коровы и оленя) и небольшое кострище (дуб и можжевельник).

Разные системы освещения обладали разными характеристиками. Деревянные факелы, сделанные из нескольких палок, лучше всего подходили для исследования пещер или пересечения широких пространств, поскольку они давали свет во всех направлениях (почти до 6 метров). Факелы было легко транспортировать и они не ослепляли факелоносца, несмотря на высокую интенсивность света.

Фото: Medina-Alcaide et al, 2021, PLOS ONE

В эксперименте факел горел в среднем 41 минуту. Основным недостатком факела было большое количество дыма.

Жировые лампы часто тухли и требовали тщательного наблюдения, хотя их было легче зажигать повторно. Но они были очень удобны для освещения небольших пространств в течение длительного периода времени – с интенсивностью света, подобной свече. Такие лампы могли освещать до 3 метров и не подходили для транспортировки из-за ослепляющего эффекта. Они могли гореть в течение часа, дополняя свет факелов.

Ученые также воссоздали очаг, статическую систему, которая горела очень сильно и погасла через 30 минут. Исследователи отмечают, что скорее всего, место было неподходящим из-за воздушных потоков в пещере.

Фото: Medina-Alcaide et al, 2021, PLOS ONE

Авторы отмечают, что эксперимент был важен для более глубокого понимания того, как первобытные люди могли создавать свои произведения искусства в самых отдаленных уголках пещер. Далее ученые хотят выяснить, какой деятельностью занимались первобытные люди в разных частях пещер, учитывая источники света.

"Искусственное освещение было решающим физическим ресурсом для расширения сложного социального и экономического поведения в палеолитических группах, особенно для развития первых спелеологических исследования и зарождения наскального искусства", – пишут авторы исследования.