Горячие туры на Марс. Куда пойти и что посмотреть туристам на Красной планете

В будущем, когда Марс будет колонизирован людьми, планета может стать настоящей туристической меккой.

Марс – это планета огромных контрастов: гигантские вулканы, глубокие каньоны и кратеры. В будущем Красная планета будет захватывающим местом для туризма, когда на планете появятся первые человеческие колонии. Вот несколько мест, которые определенно будут интересны туристам.

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Гора Олимп

Фото: O. de Goursac, Adrian Lark

Гора Олимп – самый высокий вулкан в Солнечной системе. По данным NASA, он расположен в вулканическом регионе Фарсида. Высота Олимпа составляет 25 км, что почти в три раза выше земной горы Эверест, высота которой составляет около 8,9 км.

Олимп – гигантский щитовой вулкан, образовавшийся за счет лавы, которая медленно текла по его склонам. Это означает, что будущие туристы смогут без особых трудностей подняться на гору, поскольку ее средний наклон составляет всего 5%. На вершине горы находится впечатляющая впадина шириной около 85 км, образованная магматическими очагами, которые выбросили лаву и рухнули вниз.

Вулканы Фарсиды

На пути к вершине Олимпа, стоит задержаться и посмотреть на другие вулканы в регионе Фарсиды. По данным NASA, в регионе находится 12 гигантских вулканов, расположенных на отрезке шириной 4 тыс. км. Как и Олимп, эти вулканы превосходят по высоте земные, потому что на гравитационное притяжение Марса намного слабее, чем на Земле.

Ученые считают, что эти вулканы могли извергаться на протяжении 2 млрд лет, что составляет примерно половину истории Марса.

На снимке слева показан восточный регион Фарсиды, он был получен в рамках миссии Viking 1 в 1980 году. Также на фотографии можно увидеть три щитовых вулкана высотой примерно 25 км. Вверху справа находится еще один щитовой вулкан.

Долины Маринер

Фото: NASA

На Марсе находится не только самый большой вулкан Солнечной системы, но и самый большой каньон. В NASA говорят, что Долины Маринера составляет примерно 3 тыс. км в длину. Это примерно в четыре раза длиннее, чем Гранд-Каньон с его 800 км в длину.

Исследователи не могут точно сказать, как возник марсианский каньон, но есть несколько теорий. Многие эксперты предполагают, что формирование региона Фарсиды способствовало росту долины Маринера. Проходящая через вулканический регион лава, подтолкнула марсианскую кору вверх, оставляя трещины. Они со временем превратились в Долины Маринера.

Северный и южный полюса

У Марса есть две ледяные области на полюсах, состав которых немного отличается. Северный полюс был подробно изучен спускаемым аппаратом "Феникс" в 2008 году, в то время как наблюдения за южным полюсом производятся с орбитальных аппаратов.

Зимой температуры на марсианских полюсах настолько низкие, что углекислый газ конденсируется из атмосферы в лед на поверхности.

Летом этот процесс меняется на противоположный, когда углекислый газ возвращается обратно в атмосферу. Углекислый газ полностью исчезает в северном полушарии, оставляя за собой ледяной покров из воды. Но часть углекислого газа в форме льда остается в южной атмосфере.

Такое движение льда на планете оказывает огромное влияние на марсианский климат, вызывая ветры и другие явления.

Кратер Гейл и гора Шарп

Кратер Гейл стал известен благодаря приземлению марсохода Curiosity в 2012 году. Здесь находится множество свидетельств наличия воды в марсианском прошлом. Марсоход наткнулся на русло реки всего через несколько недель после приземления, а также нашел следы воды на протяжении всего пути по дну кратера. Сейчас Curiosity совершает восхождение на ближайший вулкан, названный гора Шарп.

Одной из наиболее интересных находок Curiosity было открытие органических молекул в этом регионе. Вещества были обнаружены в сказал возрастом 3,5 млрд лет. Марсоход также обнаружил концентрацию метана, которая менялась в зависимости от сезона.

Ямы Медузы

Фото: ESA

Формация Medusae Fossae – одно из самых странных мест на Марсе, и некоторыю люди даже предполагают, что это место крушения НЛО. Более реальное объяснение заключается в том, что это огромное вулканическое месторождение. Со временем ветры превратили скалы в красивые образования, но требуется больше исследований, чтобы объяснить, как образовались ямы Медузы. Ученые предполагают, что район мог образоваться в результате многочисленных извержений, происходивших сотни раз на протяжении 500 млн лет.

Такие извержения могли согревать климат Красной планеты, поскольку парниковые газы от вулканов поднимались бы в атмосферу.

Кратер Хейл

Фото: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

Этот марсианский кратер примечателен линиями на своих склонах, которые являются признаками гидратации. В 2015 году NASA заявило, что это может быть признаком проточной воды на поверхности. Но более поздние исследования показали, что линии являются результатом потоков атмосферной воды и песка.

"Призрачные дюны" в Лабиринте ночи и равнине Эллады

Фото: NASA/JPL/University of Arizona

В наши дни Марс – это планета, чья поверхность в основном сформирована ветром. Но в некоторых местах все же остались свидетельства наличия воды в прошлом, например "призрачные дюны" в Лабиринте ночи и равнине Эллады.

Исследователи говорят, что в этих регионах раньше находились дюны высотой в десятки метров. Позже они были затоплены лавой или водой, в результате чего сохранились основания дюн, но не их вершины.

Такие древние дюны показывают, какие ветры бушевали на Марсе в прошлом. В дюнах также могут прятаться микробы, которые будут надежно защищены от радиации и ветра.