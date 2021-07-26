Древний "человек-щелкунчик" на самом деле не слишком любил орехи и твердую пищу, – ученые

Эксперты проанализировали зубы парантропов и выяснили, что износ их зубной эмали один из самых низких среди других видов. Специалисты полагают, что это свидетельствует о преобладании в их диете мягкой пищи.

Новое исследование, проведенное Университетом Отаго, Новая Зеландия, развенчивает давнее убеждение о пищевых привычках наших предков, пишет Forbes.

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Более 60 лет ученые полагали, что парантроп (также известный как массивный австралопитек), наш близкий ископаемый родственник, живший около 1-3 миллионов лет назад, развил массивные задние зубы, чтобы потреблять твердые продукты питания, такие как семена и орехи.

Эксперты называли парантропа даже человеком-щелкунчиком, полагая, что этот гоминид эволюционировал параллельно с человеком в сторону более растительного питания. Считается, что у представителей рода Homo, включая современных людей, зубы стали меньше из-за употребления более мягкой пищи, такой как вареные продукты и мясо.

Однако, посетив несколько крупных институтов и музеев в Южной Африке, Японии, а также Великобритании и изучив сколы более чем 20 000 зубов ископаемых и ныне живущих видов приматов, доктор Ян Тоул, биолог-антрополог из Новой Зеландии считает, что эта картина гораздо сложнее, чем считалось раньше.

"Изучая каждый зуб по отдельности и регистрируя положение и размер любых трещин, мы выяснили, что сколы зубов не связаны с регулярным употреблением твердой пищи у Paranthropus robustus, поэтому можно положить конец аргументу о том, что эта группа в целом питалась твердой едой", — отметил доктор Тоул.

Полученные результаты бросают вызов нашему пониманию изменений в питании и поведении в ходе эволюции человека.

Результаты удивительны, поскольку до сих пор изученные человеческие окаменелости — те, что относятся к нашему собственному роду Homo, демонстрируют чрезвычайно высокую частоту сколов зубов, но у парантропов их количество оказалось на чрезвычайно низком уровне, подобно приматам, которые едят мягкие фрукты или листья.

Тот факт, что люди демонстрируют такие контрастные модели сколов, не менее важен и окажет влияние на дальнейшие исследования, особенно изучение изменений в питании во время эволюции, и почему зубы человека эволюционировали таким образом.

Регулярные сколы зубов у ископаемых останках парантропа могут быть вызваны не пищевыми предметами, а песком или каменным орудием. Однако, независимо от причины, их зубы подвергались значительным сколам.

Таким образом, возникает вопрос, почему наши зубы уменьшились в размерах, особенно по сравнению с такими группами, как парантропы. Исследования Тоула теперь будут сосредоточены на том, не уменьшились ли наши зубы из-за других факторов, чтобы позволить другим частям черепа расширяться.

"Мы хотим выяснить, могла ли зубная эмаль у человекообразных обезьян иметь различные характеристики. Наше исследование также может помочь лучше понять гигиену ротовой полости, поскольку образцы ископаемых человеческих особей обычно демонстрируют безупречное состояние зубов", — заключил доктор Тоул.

Поскольку чрезмерный износ зубов и сколы были нормой, наши предки, вероятно, развили стоматологические характеристики, чтобы не только справиться с потерей зубной ткани, но и использовать ее. Например, без существенного износа зубов наши зубы могут столкнуться с самыми разными проблемами, в том числе с удалением зубов мудрости, дистопии и даже повышенной восприимчивостью к кариесу.