Важное открытие. Астрономы узнали, где находятся холодные планеты в Млечном Пути

Планеты, сильно удаленные от своих звезд, существуют даже там, где их не ожидали увидеть.

На сегодняшний день в Млечном Пути астрономы обнаружили тысячи планет и большинство из них находятся меньше чем в нескольких тысячах световых лет от Земли. Но наша галактика в диаметре составляет более 100 тысяч световых лет и поэтому ученым достаточно трудно изучать распределение планет в галактике. Но теперь исследователи нашли способ, как решить эту проблему, сообщает phys.org

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В рамках нового исследования группа ученых из японского Университета Осаки и из NASA для того, чтобы узнать, как изменяется размещение планет в зависимости от расстояния от центра галактики, использовали наблюдения и моделирование.

Наблюдения были основаны на гравитационном микролинзировании, при котором планеты действуют как линзы, искривляя и увеличивая свет далеких звезд. Этот эффект можно использовать для того, чтобы обнаружить холодные планеты, подобные Юпитеру и Нептуну, по всему Млечному Пути, от галактического диска до галактического балджа — центральной области нашей галактики.

"Гравитационное микролинзирование — это пока что единственный способ изучить распределение планет в Млечном Пути", — говорит Дайсуке Судзуки из Университета Осаки. "Но пока нам мало что известно в основном из-за того, что тяжело измерить расстояния до планет, которые находятся в более 10 000 световых лет от нас".

Чтобы решить эту проблему, ученые обратили внимание на распределение величины, которая описывает относительное движение линзы и удаленного источника света при планетарном микролинзировании. Сравнивая распределение, наблюдаемое во время микролинзирования, с распределением, предсказанным галактической моделью, ученые смогли получить данные о распределении планет в галактике.

Результаты исследования показали, что распределение планет не сильно зависит от расстояния от центра галактики. Ученые сделали вывод, что холодные планеты, удаленные от своих звезд, существуют по всему Млечному Пути. И даже в галактическом балдже, центральной части галактики, где окружающая среда сильно отличается от той, которая существует возле Солнца. Долгое время считалось, что здесь вообще нет планет.

"Звезды в галактическом балдже старше и расположены намного ближе друг к другу, чем звезды-соседи нашего Солнца", — говорит Наоки Косимото из Университета Осаки. "Наше открытие может привести к лучшему пониманию того, как формируются планеты, и возможно мы узнаем больше об истории образования планет в нашей галактике".

По словам ученых, далее им нужно объединить результаты исследования с измерениями параллакса микролинз или яркости линз — двух других важных величин, которые связаны с планетарным микролинзированием.