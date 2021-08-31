Важливе відкриття. Астрономи дізналися, де знаходяться холодні планети в Чумацькому Шляху

Планети, сильно віддалені від своїх зірок, існують навіть там, де їх не чекали побачити.

На сьогоднішній день у Чумацькому Шляху астрономи знайшли тисячі планет і більшість з них знаходяться менше ніж у декількох тисячах світлових років від Землі. Але наша галактика в діаметрі становить понад 100 тисяч світлових років і тому вченим досить важко вивчати розподіл планет у галактиці. Але тепер дослідники знайшли спосіб, як вирішити цю проблему, повідомляє phys.org.

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У рамках нового дослідження група вчених з японського Університету Осаки і з NASA для того, щоб дізнатися, як змінюється розміщення планет залежно від відстані від центру галактики, використовували спостереження і моделювання.

Спостереження були засновані на гравітаційному мікролінзуванні, коли планети діють як лінзи, викривляючи і збільшуючи світло далеких зірок. Цей ефект можна використовувати для того, щоб знайти холодні планети, подібні на Юпітер і Нептун, по всьому Чумацькому Шляху, від галактичного диска до галактичного балджа — центральної частини нашої галактики.

"Гравітаційне мікролінзування — це поки що єдиний спосіб вивчити розподіл планет у Чумацькому Шляху", — говорить Дайсуке Судзукі з Університету Осаки. "Але поки нам мало що відомо здебільшого через те, що важко виміряти відстані до планет, які знаходяться в більш ніж 10 000 світлових років від нас".

Щоб вирішити цю проблему, вчені звернули увагу на розподіл величини, яка описує відносний рух лінзи і віддаленого джерела світла при планетарному мікролінзуванні. Порівнюючи розподіл, що спостерігається під час мікролінзування, з розподілом, передбаченим галактичною моделлю, вчені змогли отримати дані про розподіл планет у галактиці.

Результати дослідження показали, що розподіл планет не сильно залежить від відстані від центру галактики. Учені зробили висновок, що холодні планети, віддалені від своїх зірок, існують по всьому Чумацькому Шляху. І навіть у галактичному балджі, центральній частині галактики, де навколишнє середовище сильно відрізняється від того, яке існує біля Сонця. Довгий час вважалося, що тут взагалі немає планет.

"Зірки в галактичному балджі старші й розташовані набагато ближче одна до одної, ніж зірки-сусіди нашого Сонця", — говорить Наокі Косімото з Університету Осаки. "Наше відкриття може привести до кращого розуміння того, як формуються планети, і можливо ми дізнаємося більше про історію утворення планет у нашій галактиці".

За словами вчених, далі їм потрібно об'єднати результати дослідження з вимірами паралакса мікролінз або яскравості лінз — двох інших важливих величин, які пов'язані з планетарним мікролінзуванням.