Из чужой галактики. Астрономы нашли первую планету за пределами Млечного Пути

Хотя ученым еще требуются дополнительные данные, чтобы подтвердить открытие, они не сомневаются, что нашли все-таки планету.

На сегодня ученые обнаружили около 5 тысяч экзопланет. Но все они находятся в пределах Млечного Пути. Теперь же астрономы утверждают, что нашли первую планету за пределами нашей галактики с помощью космического рентгеновского телескопа "Чандра". Эта планета находится в галактике Мессье 51 на расстоянии примерно 28 млн лет от Млечного Пути, сообщает BBC.

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Как искали новую планету?

Астрономы использовали транзитный метод для поиска планеты. Этот метод состоит в том, что астрономы фиксируют снижение яркости звезды, благодаря тому, что на ее фоне проходит планета и закрывает часть света. Этим методом ученые пользуются давно и открыли уже тысячи планет, правда в нашей галактике.

Двойные рентгеновские звезды

Розанна Ди Стефано и ее коллеги из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, искали уменьшение яркости рентгеновских лучей, которые исходили от яркой двойной рентгеновской звезды.

Эти объекты состоят из нейтронной звезды или черной дыры, которые поглощают газ из звезды-компаньона, которая находится очень близко. Вещество рядом с нейтронной звездой или черной дырой перегревается и светится в рентгеновских лучах.

Поскольку область, из которой выходят рентгеновские лучи, малого размера, планета, которая проходит перед ней, может затмить собой большую часть или даже все рентгеновские лучи, что облегчает обнаружение планеты. С помощью этого метода ученые обнаружили кандидата в экзопланету в двойной системе под названием M51-ULS-1.

"Это единственный пока что метод, с помощью которого можно обнаружить планеты в других галактиках. Он уникален, он идеально подходит для поиска планет вокруг двойных рентгеновских звезд на любом расстоянии", — говорит Ди Стефано.

[ + – ] Рентгеновская двойная звезда. Иллюстрация. Фото: BBC

Что ученые узнали о планете?

Во-первых, астрономы выяснили, что в двойной рентгеновской системе, звезда-компаньон по массе примерно в 20 раз больше Солнца. Прохождение планеты на фоне звезды длилось около 3 часов, в течение которых рентгеновское излучение уменьшилось до нуля. Имея эти и другие данные, астрономы выяснили, что планета-кандидат по размеру примерно с Сатурн и вращается вокруг нейтронной звезды или черной дыры примерно на расстоянии в два раза дальше, чем Сатурн находится от Солнца (1 430 млн км).

Методы обнаружения хороши в нашей галактике, в других – могут не работать

По словам Ди Стефано, методы, с помощью которых были обнаружены многие экзопланеты в нашей галактике, невозможно применить за ее пределами. Отчасти это связано с тем, что большие расстояния уменьшают количество света, которое попадает в телескоп. Также важную роль играет тот факт, что многие объекты скапливаются в небольшом пространстве (если смотреть с Земли), что затрудняет определение отдельных звезд.

Что касается рентгеновских лучей, то по словам Ди Стефано, по всей галактике может быть только несколько десятков источников лучей, поэтому их легче обнаружить. Кроме того, некоторые из них настолько яркие в рентгеновских лучах, что можно измерить их кривые блеска.

"Наконец, огромное количество рентгеновских лучей выходит из небольшой области, которую может сильно или, как в нашем случае, полностью заблокировать проходящая планета", — говорит Ди Стефано.

[ + – ] Галактика Мессье 51 и ее меньший компаьон NGC 5195 Фото: BBC

Открытый объект – пока что только кандидат в экзопланеты

Ученые признают, что для того, чтобы проверить полученные ими данные и подтвердить их открытие, нужны новые исследования и больше информации.

Одна из проблем заключается в том, что планета-кандидат имеет большую орбиту. Это значит, что она пройдет перед своей двойной звездой не раньше, чем через 70 лет. Поэтому провести дополнительные исследования в ближайшем будущем не удастся, говорят ученые.

Ученые также не отбрасывают вариант того, что открытый объект вовсе не планета, а облако газа и пыли, которое прошло перед источником рентгеновского излучения. Однако они считает, что это маловероятно, потому что характеристики события не совпадают со свойствами газового облака.

По словам Ди Стефано, новое поколение оптических и инфракрасных телескопов не сможет помочь в открытии далеких экзопланет. Поэтому наблюдения в рентгеновских лучах, вероятно, останутся основным методом обнаружения планет в других галактиках. Однако метод, известный как микролинзирование, также может помочь в идентификации планет вне нашей галактики, говорит Ди Стефано.

Галактика Мессье 51

Галактика Мессье 51 или Галактика Водоворот — это спиральная галактика, которая находится в созвездии Гончие Псы. Ее открыл в 1773 году Шарль Мессье. Это была первая обнаруженная галактика со спиральной структурой. Расстояние от Земли — от 23 до 37 млн световых лет.