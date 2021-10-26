З чужої галактики. Астрономи знайшли першу планету за межами Чумацького Шляху

Хоча вченим ще потрібні додаткові дані, щоб підтвердити відкриття, вони не сумніваються, що знайшли планету.

На сьогодні вчені знайшли майже 5 тисяч екзопланет. Але всі вони знаходяться в межах Чумацького Шляху. Астрономи стверджують, що знайшли першу планету за межами нашої галактики за допомогою космічного рентгенівського телескопа "Чандра". Ця планета знаходиться в галактиці Мессьє 51 на відстані приблизно 28 млн років від Чумацького Шляху, повідомляє ВВС.

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Як шукали нову планету?

Астрономи використали транзитний метод для пошуку планети. Цей метод полягає в тому, що астрономи фіксують зниження яскравості зірки завдяки тому, що на її тлі проходить планета і закриває частину світу. Цим методом учені користуються давно і відкрили вже тисячі планет, щоправда, у нашій галактиці.

Подвійні рентгенівські зірки

Розанна Ді Стефано та її колеги з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, США шукали зменшення яскравості рентгенівських променів, що виходили від яскравої подвійної рентгенівської зірки.

Ці об'єкти складаються з нейтронної зірки або чорної дірки, які поглинають газ із зірки-компаньйона, яка знаходиться дуже близько. Речовина поруч із нейтронною зіркою чи чорною діркою перегрівається і світиться у рентгенівських променях.

Оскільки ділянка, з якої виходять рентгенівські промені, малого розміру, планета, яка проходить перед нею, може затьмарити велику частину або навіть всі рентгенівські промені, що полегшує виявлення планети. За допомогою цього методу вчені знайшли кандидата в екзопланету в подвійній системі під назвою M51-ULS-1.

"Це єдиний поки що метод, за допомогою якого можна знайти планети в інших галактиках. Він унікальний, він ідеально підходить для пошуку планет навколо подвійних рентгенівських зірок на будь-якій відстані", — каже Ді Стефано.

[ + – ] Рентгенівська подвійна зірка. Ілюстрація. Фото: trump-elections

Що вчені дізналися про планету?

По-перше, астрономи з'ясували, що в подвійній рентгенівській системі, зірка-компаньйон за масою приблизно в 20 разів більша за Сонце. Проходження планети на тлі зірки тривало майже 3 години, протягом яких рентгенівське випромінювання зменшилося до нуля. Маючи ці та інші дані, астрономи з'ясували, що планета-кандидат за розміром приблизно із Сатурн та обертається навколо нейтронної зірки або чорної діри приблизно на відстані вдвічі далі, ніж Сатурн знаходиться від Сонця (1 430 млн км).

Методи виявлення хороші в нашій галактиці, в інших можуть не працювати

За словами Ді Стефано, методи, за допомогою яких було знайдено багато екзопланет у нашій галактиці, неможливо застосувати за її межами. Частково це пов'язано з тим, що великі відстані зменшують кількість світла, що потрапляє у телескоп. Також важливу роль відіграє той факт, що багато об'єктів накопичуються в невеликому просторі (якщо дивитися із Землі), що ускладнює визначення окремих зірок.

Що стосується рентгенівських променів, то, за словами Ді Стефано, по всій галактиці може бути лише кілька десятків джерел променів, тому їх легше знайти. Крім того, деякі з них настільки яскраві в рентгенівських променях, що можна виміряти їхні криві блиску.

"Нарешті, величезна кількість рентгенівських променів виходить з невеликої ділянки, яку може сильно або, як у нашому випадку, повністю заблокувати планета, що проходить", — говорить Ді Стефано.

[ + – ] Галактика Мессьє 51 та її менший компаньон NGC 5195 Фото: trump-elections

Відкритий об'єкт – поки що лише кандидат в екзопланети

Учені визнають, що для того, щоб перевірити отримані ними дані та підтвердити їхнє відкриття, потрібні нові дослідження та більше інформації.

Однією з проблем є те, що планета-кандидат має велику орбіту. Це означає, що вона пройде перед своєю подвійною зіркою не раніше ніж через 70 років. Тому провести додаткові дослідження у найближчому майбутньому не вдасться, кажуть вчені.

Учені також не відкидають варіант того, що відкритий об'єкт зовсім не планета, а хмара газу та пилу, що пройшла перед джерелом рентгенівського випромінювання. Однак вони вважають, що це малоймовірно, тому що характеристики події не збігаються з властивостями газової хмари.

За словами Ді Стефано, нове покоління оптичних та інфрачервоних телескопів не зможе допомогти у відкритті далеких екзопланет. Тому спостереження у рентгенівських променях, ймовірно, залишаться основним методом виявлення планет в інших галактиках. Однак метод, відомий як мікролінзування, також може допомогти в ідентифікації планет поза нашою галактикою, каже Ді Стефано.

Галактика Мессьє 51

Галактика Мессьє 51 або Галактика Вир — це спіральна галактика, яка знаходиться в сузір'ї Гончі Пси. Її відкрив у 1773 році Шарль Мессьє. Це була перша знайдена галактика зі спіральною структурою. Відстань від Землі – від 23 до 37 млн світлових років.