Двойники Эйнштейна и Гитлера. Клонирование человека запрещено, но над этим уже работают

По земле уже ходят клонированные люди, хотя, строго говоря, клонировать человека нельзя. Не только по этическим мотивам.

Американский рэпер Lil Nas X, "Твиттер" которого читают более семи миллионов человек, на днях написал: "Мне надоело притворяться, будто я не хочу клонировать себя, а затем заняться любовью со своим горячим сексуальным телом". Шутка удалась. И потому, что пару лет назад он совершил каминг-аут. И потому, что это вроде как не совсем уже и шутка.

Да, подавляющее большинство людей на Земле выступают против клонирования человека. Однако если посмотреть результаты опросов Gallup в динамике, можно заметить картину не столь однозначную. В то время как число противников человеческого клонирования за последние 20 лет почти не изменилось (в 2001-м таких было 88%, в 2021-м — 86%), число тех, кто считает это морально приемлемым, почти удвоилось (с 7% в 2001-м до 13% в 2021-­м). Три года назад последних было даже 16%.

Предтеча: "младенец из пробирки"

История чем-то напоминает казус Луизы Браун, ставшей в 1978 году первым ребенком на планете, зачатым в пробирке. Католическая церковь тогда восстала против внематочного оплодотворения. Ну еще бы!

"Когда я родилась в 1978 году, мастурбация для мужчины считалась грехом, но, если подумать, как еще мой отец дал свою сперму для оплодотворения яйцеклетки? — вопрошала Луиза Браун на научной конференции в Малаге летом 2020-го. — Церковь была против, естественно. Было собрание, прозвучало сообщение, что, возможно, у меня не будет души. Но мои родители не обратили на это внимания".

С тех пор как команда Йена Уилмута после 270 экспериментальных неудач клонировала овечку Долли, многие понимали, что клонирование человека — это вопрос времени

При этом следует отметить, что кардинал Альбино Лучани, вскоре избранный понтификом под именем Иоанн Павел I, не стал критиковать родителей "младенца из пробирки", заявив, что они просто хотели завести ребенка. Его называли "улыбающимся папой" и "папой-отроком", личные качества которого ассоциировались с простотой, демократизмом и обновлением института Святого престола. Увы, его понтификат был самым коротким с 1605 года: отказавшись от тиары и заменив церемонию коронации торжественной мессой (а заодно посеяв смятение среди Римской курии), он умер 33 дня спустя.

Сегодня в разных конфессиях к проблеме экстракорпорального оплодотворения относятся по-разному. Буддисты в своих воззрениях разделились. Иудеи отмечают как плюсы, так и минусы такого решения. К первым относится безусловная священная заповедь: "Плодитесь и размножайтесь". В православии благосклонны исключительно к "искусственному оплодотворению половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза". А в Ватикане продолжают считать, что "данная практика открывает человечеству путь в такую пропасть, как эктогенез [концепция, допускающая в целях гендерного равенства вынашивание ребенка вне женского тела], пересадка человеческих эмбрионов животным, клонирование, эмбриональная биопсия, замена эмбрионального ядра ядром, взятым у взрослого человека". И это несмотря на то, что сам папа Франциск, как и Иоанн Павел I, слывет прогрессистом, называющим священников, которые отказываются крестить детей, зачатых вне брака, лицемерами и дарующим право любому из них отпускать такой грех, как аборт.

Но, самое главное, общество уже не погружается в связи с ЭКО в апокалиптические грезы. Критерий морального императива заменен на соображения эффективности лечения бесплодия указанным методом. Она, к сожалению, невысока: всего треть пациенток беременеют после данной процедуры и всего у каждой четвертой рождается ребенок.

Хеллоу, Долли! Клонирование животных и не только

Очевидно, подобная прагматика с годами возобладает применительно к теме клонирования человека. Как заметил однажды творец-основоположник квантовой механики Макс Планк: "Идеи не умирают — умирают носители старых идей".

Планк имел в виду то, как работает формат смены парадигм, дающей возможность найти твердую почву для новых теорий, которые могли бы двигать науку и в конечном счете приносить блага человечеству. Хоть это и не совсем так, в случае с клонированием человека может показаться, что речь идет уже больше о практике. Вокруг нее сооружаются все баррикады и ломаются все копья. Поскольку с тех пор как в 1996 году команда Йена Уилмута из Рослинского института при Университете Эдинбурга после 270 экспериментальных неудач сумела клонировать овечку Долли, в научной среде многие понимали, что клонирование человека — это вопрос времени. Карты лежали на столе. Ученые знали, как была "сделана" Долли.

Уилмут "отщипнул" клетку вымени 6-летней овцы породы финн дорсет и "подсадил" ее генетический материал в яйцеклетку, взятую у другой особи — шотландской черноголовой овцы. Собственный генетический материал при этом был из яйцеклетки предварительно удален. После такой операции полученная яйцеклетка имела двойной набор генов — такой же, как был в клетке вымени. То есть ее оплодотворения уже не требовалось.

"Модифицированная" яйцеклетка была подсажена в матку третьей овцы, которая выносила и родила новое кудрявое создание — Долли. Клон получил имя в честь певицы Долли Партон — той самой, чью песню I Will Always Love You в 1992-м божественно перепела Уитни Хьюстон, сделав ее главным саундтреком к фильму "Телохранитель". Если вы найдете в Сети обложку журнала Playboy за октябрь 1978 года, где улыбающаяся Партон запечатлена с игривыми черными кроличьими ушками над копной платиново-золотых волос, то поймете, что первооткрыватели возлагали на Долли большие надежды. Хотя, похоже, абсолютно не ожидали того общественного резонанса, который спровоцирует ее появление на свет. Когда Мичио Каку, американский физик-теоретик японского происхождения, позже спросил Уилмута, думал ли он о том, какая медийная буря поднимется вокруг его исторического достижения, тот ответил, что нет. Он ясно представлял медицинское значение своей работы, но серьезно недооценивал интерес публики к подобным событиям. А зря.

Клонирование человека. Споры о том, чего нет

Задолго до того как Долли всколыхнула общественное мнение и дала толчок массовому клонированию животных, его перспективы служили платформой для оживленных дискуссий. В 1963 году Джон Холдейн, генетик и философ науки, первым предложивший идею клонирования человека и введший в научный обиход слово "клонирование", на одном из симпозиумов заявил о своих ожиданиях: "Большинство клонов будет сделано от людей в возрасте не менее пятидесяти лет, за исключением спортсменов и танцоров, которые будут клонированы более молодыми. Они будут сделаны из людей, которые, как считается, преуспели в социально приемлемых достижениях".

Это попахивало евгеникой и отсылало к антиутопии Олдоса Хаксли, о которой Холдейн не преминул вспомнить, предположив, что "возможно, первым шагом будет создание клона из одного оплодотворенного яйца, как в [романе] "О дивный новый мир".

[ + – ] Эдинбургское чудо. Первую генетически скопированную овцу Долли, родившуюся в 1996 году, пришлось усыпить в 2003-м из-за прогресси­рующего заболевания легких и тяжелого артрита

Три года спустя в издании The American Naturalist, а годом позже — в The Washington Post защитником клонирования и генной инженерии выступил лауреат Нобелевской премии, генетик Джошуа Ледерберг. В его случае последовал резкий ответ со стороны консервативного специалиста по биоэтике Леона Касса, считавшего, что "запрограммированное воспроизводство человека на самом деле дегуманизирует его".

Еще через пять лет другой нобелиат, Джеймс Уотсон, на тот момент уже прославившийся открытием структуры молекулы ДНК вместе с коллегой Фрэнсисом Криком, но еще не потешивший почтенную публику идеями о том, что красоту девушек можно улучшать при помощи генной инженерии и что у темнокожих либидо сильнее, зато интеллект — наоборот, в The Atlantic Monthly опубликовал эссе "По направлению к клонированному человеку", в котором предупреждал и о потенциале, и об опасностях клонирования.

Клонировать Гитлера

Но что такое дебаты академического круга, пусть даже и выплеснувшиеся на страницы прессы? Эту "бурю в стакане" желательно было чем-то подперчить.

Чтоб "древо жизни пышно зазеленело", а общество могло хотя бы немного испугаться, в дело вступает Голливуд, как обычно, чуткий ко всяким новым веяниям. В 1978 году Франклин Шеффнер снимает фильм "Мальчики из Бразилии" по роману Айры Левина.

По сюжету нацистский преступник Йозеф Менгеле не просто укрывается от возмездия в Южной Америке (где он и впрямь нашел себе пристанище и позже умер своей смертью), но и вынашивает мысли о реванше. Он помещает несколько суррогатных матерей в одну из бразильских клиник и имплантирует им зиготы, содержащие образец ДНК Адольфа Гитлера, якобы сохранившийся со времен Второй мировой войны. В мир приходят 94 клона фюрера. В надежде, что один или несколько мальчиков окажутся похожими на настоящего Гитлера, Менгеле даже попытался воссоздать обстановку, в которой жил юный Адольф. Ангела Смерти из Освенцима (как прозвали "врача" из концлагеря заключенные) разоблачают. Он погибает, растерзанный сворой собак, натравленных на него одним из созданных клонов — Бобби.

Когда в конце фильма главного охотника за нацистами Эзру Либермана в исполнении Лоуренса Оливье просят передать список всех клонированных мальчиков, чтобы их можно было убить, прежде чем из них вырастут кровавые тираны, тот отказывается и сжигает список. По его мнению, клоны — всего лишь невинные дети, которые могут вырасти вполне безобидными людьми.

В 1963 году генетик Джон Холдейн ввел в научный обиход слово "клониро­вание" и предположил, что клоны будут делать из людей, преуспевших "в социально приемлемых достижениях"

В каком-то смысле герой Лоуренса Оливье задолго до наших дней высказал мысль, которую сегодня можно прочесть на сайте американского журнала "Труды Национальной академии наук": "Можно ли клонировать человека? Правильный ответ, строго говоря, — "нет". Клонируются гены, а не индивидуум; генотип, а не фенотип. Технические препятствия огромны даже для клонирования генотипа человека".

Или, как заметил один биолог, если вы клонируете Гитлера, то, скорее всего, получите художника средней руки (кем, собственно, этот исторический персонаж и был, прежде чем возглавил нацистское движение).

Однако тогда, когда фильм появился, среди прочего авторов упрекали в недостаточно жестком решении. Моральный ригоризм Полин Кель из The New Yorker звучал так: "Если фильм хочет, чтобы его воспринимали как предостерегающую басню — еще одну! — о вездесущих опасностях нацизма, то он должен оставить у зрителей чувство угрозы, которую "Мальчики из Бразилии" Менгеле составляют. Вместо этого мы получаем фальшивый гуманизм Либермана и смутные заверения в том, что мальчики на самом деле не опасны".

У клонирования было много перекрестков. Но главных, возможно, два: история с Долли и казус китайского ученого Хэ Цзянькуя, о котором стало известно в ноябре 2018-го. Хэ удалось успешно отредактировать эмбрионы, в результате чего на свет появились девочки-близнецы — Лулу и Нана.

Голливуд подхватил горячую тему. В фильме "Мальчики из Бразилии" нацистский преступник Йозеф Менгеле запускает в мир 94 клона Адольфа Гитлера

К чему подтолкнула мир малышка Долли? Прежде всего к массовому клонированию самых разных животных, включая мышей, коз, кошек, свиней, собак, лошадей и крупный рогатый скот. Мичио Каку в своей книге "Физика будущего" (2011) вспоминает, как однажды ездил со съемочной группой BBC на крупнейшую ферму под Далласом (Техас), где разводят клонированный скот. Там он увидел клонов не только в первом или втором, но даже в третьем поколении — клонов клонов клонов. А хозяин этого "предприятия" объяснял ему, что его занятие — потенциально выгодный бизнес: "Если у вас есть бык с великолепными физическими характеристиками, он может принести вам неплохой доход как производитель. Но когда бык умирает, его генетическая линия пропадает вместе с ним, если только вы не озаботились заранее собрать и заморозить сперму. Клонирование позволяет сохранять генетическую линию призового быка вечно".

[ + – ] Дети мертвеца. В январе 2008-го в Японии успешно представили двух клонированных быков, чей "родитель" скончался за 15 лет до этого

Весьма практично, однако скучно для тех, кто штурмует горизонты науки. Поэтому, наверное, неслучайно в минувшем сентябре The New York Times написала о том, что американская компания Colossal собрала $15 млн для возрождения шерстистых мамонтов, живших на землях от Европы до Аляски в ледниковый период. Биолог из Гарварда Джордж Черч уже восемь лет пытается решить эту проблему, переписав гены живого "родственника" того исчезнувшего вида. В Colossal собираются построить достаточно большую искусственную матку, которая должна будет держать плод весом около 100 кг примерно два года. Благо, средства на все это появились. Фигура одного из инвесторов будто специально создана для того, чтобы прорекламировать союз науки с Голливудом.

Американский миллиардер Томас Тулл вкладывал деньги во множество компаний, занимающихся искусственным интеллектом, включая Genies и Oculus. Но он известен и тем, что финансировал "Темного рыцаря", "Дюну" и "Мир Юрского периода" — четвертый фильм франшизы о возрождении динозавров. Теперь вот мамонты. Клонирование и близкие к нему технологии, похоже, эмоционально очень близки к тому, что делает "фабрика грез". Они могут казаться вещами, без которых вполне можно обойтись, но они и впрямь способны захватить твое воображение так, что фантазия станет реальнее настоящей реальности. Нужны ли человечеству мамонты? Черч убежден, что да. Тундра, в конце концов, стремительно нагревается, выделяя углекислый газ. А у мамонтов опыт "инженеров экосистемы". Будучи живыми, они берегли луга, разбивая мох, выламывая деревья и обеспечивая пастбища необходимым пометом. Так что, говорит Черч, "можно предположить, что мамонты помогут решить эту проблему".

Разрушая табу: нужен ли запрет на клонирование человека?

Что еще спровоцировала легендарная овечка? Всплеск "человеколюбия". Оно проявлялось в двух формах, причем одна фактически вступала в схватку с другой. Потому что первая табуировала КЧ, в то время как вторая торила к нему дорогу.

В сентябре The New York Times написала о том, что американская компания Colossal собрала $15 млн для возрождения мамонтов, живших в ледниковый период

В январе 1998 года в Париже был подписан Дополнительный протокол к Конвенции о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением биологии и медицины, касающийся запрещения клонирования человеческих существ. Документ подписали 24 из 43 стран — членов Совета Европы, в марте 2001 года он вступил в силу после ратификации пятью государствами. Сегодня КЧ официально запрещено во многих странах, активно развернулся процесс криминализации клонирования. Доппротокол к Конвенции является единственным нормативным актом, в соответствии с которым запрещается КЧ. В феврале 2005-го в ООН призвали запретить все формы клонирования. Коста-Рика, США и Испания выступили за полный запрет; Бельгия, Великобритания, Япония, Южная Корея, Россия и ряд других стран — за то, чтобы оставить право на клонирование за самими государствами.

Через 11 месяцев после подписания протокола в Париже американская компания Advanced Cell Technology создала первый гибридный клон человека. Ядро было взято из клетки ноги человека и вставлено в коровье яйцо, из которого было удалено ядро. Гибридная клетка была культивирована и превращена в эмбрион, который 12 дней спустя был уничтожен.

Особо неистовую деятельность (по крайней мере, информационную) развернули раэлиты — члены движения, полагающего, что жизнь на Земле была создана научным путем представителями высокоразвитой внеземной цивилизации, передавшими нам их решающее послание, развенчивающее мифы о нашем происхождении. Примерно три месяца спустя после объявления о рождении Долли группа создала организацию с говорящим названием Clonaid. Во главе с биохимиком Брижит Буасселье раэлиты управляли лабораторией в Нитро, Западная Вирджиния, целью которой было КЧ, пока их не остановило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Им пришлось перенести свои эксперименты на Багамы. В декабре 2002-го группа объявила о рождении первого клонированного ребенка по имени Ева. А к 2004-му Clonaid утверждал, что успешно оживил 14 человеческих клонов. Одна беда — никто и никогда этих творений гения раэлитов в глаза не видел.

[ + – ] Мистер клон – 2021. В клинике Дубая ученые производят верблюдов под копирку, чтобы богатые клиенты могли заменить своего самого красивого питомца на "близнеца"

Примерно в то же время, когда в ООН раздавались призывы к запрету КЧ, профессор Сеульского национального университета Хван Ву Сук опубликовал две статьи в журнале Science, из которых следовало, что он с коллегами успешно клонировал человеческие эмбрионы и получил эмбриональные стволовые клетки. Хван утверждал, что его команда создала 11 линий таких клеток из 185 яйцеклеток. Это казалось первым крупным прорывом в КЧ. Однако в 2006-м Science отозвал обе свои статьи: увы, большая часть данных, полученных в ходе экспериментов, оказалась сфабрикованной.

В 2013 году группа ученых под руководством Шухрата Миталипова из Университета здравоохранения штата Орегон сообщила об успешном клонировании человеческих эмбрионов, в данном случае — из человеческих эмбриональных клеток, и создании из них двух линий человеческих эмбриональных стволовых клеток. Чуть позже они сделали то же самое с клетками взрослых людей. Как написал в прошлом году на сайте STAT Генри Грили, доктор медицины, а также профессор права и профессор генетики в Стэнфордском университете, "секретным ингредиентом, который привел его [Миталипова] к успеху у людей, было добавление кофеина в питательную среду… будьте осторожны с этими двойными эспрессо!"

Лулу, Нана и перспективы

Все это происходило почти параллельно со стуком в двери клонирования человека новой технологии — CRISPR. Как выразился профессор Гирли, "после того, как в июне 2012 года [биохимик] Дженнифер Доудна, [микробиолог] Эммануэль Шарпантье и их коллеги описали потенциальное использование CRISPR в качестве инструмента для редактирования ДНК, в их головах заплясали образы отредактированных эмбрионов и супер-младенцев". Это похоже на правду. В 2015-м метод CRISPR получил премию "Прорыв года", учрежденную журналом Science и считающуюся одной из высших наград в области науки. А три года спустя мир заговорил о Хэ Цзянькуе и его "детях".

Когда человеческий эмбрион, измененный и импланти­рованный, станет обычной новостью, будем ли мы считать Хэ Цзянькуя [творца Лулу и Нана] пре­ступником? биохакер Джосия Зайнер

По поводу Лулу и Нана, которые, как предполагается, невосприимчивы к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), мнения разделились. Эд Йонг в The Atlantic по горячим следам обнародования результатов эксперимента в Южном университете науки и технологий в Шэньчжэне в ноябре 2018-го насчитал 15 "самых ужасных" технических ошибок и этических просчетов. По мнению автора, во вмешательстве Хэ не было никакой необходимости. Хотя отец близняшек был ВИЧ-инфицирован, у младенцев на самом деле этой напасти не было. Процедура редактирования была выполнена некачественно. Последствия вызванных Хэ мутаций неизвестны. Форма согласия, которую подписывали участники эксперимента Хэ, больше защищала его, чем информировала "подопытных". Хэ пошел наперекор международным решениям. И вообще, как сформулировал биохимик Шон Райдер, "дети стали подопытными в экспериментах, которые не были проведены на животных".

[ + – ] Возмутитель спокойствия. Хэ Цзянькуй создал первых в мире генетически отредактированных младенцев, за что приговорен к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней

Для самого горячего экспериментатора все закончилось плачевно. В декабре 2019-го его приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней за нарушение законодательства в области экспериментов с людьми и проведение медицинских процедур без лицензии. Те, кто с ним работал, также понесли наказание.

Когда 1 марта этого года вступила в силу последняя редакция уголовного закона КНР, где под статьей 336 был добавлен новый раздел, посвященный "незаконной медицинской практике", запрещающей "имплантацию генетически отредактированных или клонированных человеческих эмбрионов в тела человека или животных или имплантацию генетически отредактированных или клонированных эмбрионов животных в человеческие тела", преподаватель уголовного права в Народном университете общественной безопасности Китая Шао Боуэн заметил, что "трудно не провести связь между новым законом и скандалом по поводу редактирования генов в Китае в 2018 году". Но главный посыл его публикации состоял в том, что "юридическое толкование суда выглядело несколько надуманным". Иными словами, китайские власти встрепенулись после "дела Хэ" и бросились латать законодательные дыры. Однако в то время, когда ученый проводил свои эксперименты, закон "ничего не говорил о редактировании генов и в основном использовался для преследования поставщиков опасных медицинских процедур, а не исследователей".

"Действительно ли генетическое редактирование человеческих эмбрионов представляет собой "медицинскую" услугу? — задается вопросом Шао Боуэн. — И следует ли в этом случае определять риски, остающиеся в основном теоретическими, как "серьезные последствия"?"

Но, возможно, сомнительная юридическая подоплека в деле Хэ не единственный довод против расправы над ученым. Есть и другие. Их высказывают те, кто с такой "показательной поркой" не согласен. В том числе Джосия Зайнер, биохакер и генеральный директор компании ODIN, обучающей людей генной инженерии, что называется, у себя дома.

Важно

"Я полагаю, ученые, врачи и биотехнологи, читающие мое эссе, почти единогласно заявят, что Хэ Цзянькуй никогда не будет воспринят положительно, — пишет он на сайте STAT. — Чего они не видят, так это того, что этика общества меняется. Когда гнев исчезает с течением времени, что остается? Пока его [Хэ] эксперименты не причинили ущерб детям, он всего лишь ученый, который подделал некоторые бумаги, чтобы убедить врачей имплантировать измененные эмбрионы".

Зайнер объясняет, что изменение генов — это то, что можно сделать чуть ли не на кухне: "Если такие компании, как Synthego, не станут продавать вам энзим Cas9, вы можете легко очистить его и получить свою собственную направляющую РНК за несколько сотен долларов. Сложнее всего получить человеческие эмбрионы, но без законов, запрещающих их покупку, всего несколько электронных писем — все, что вам нужно. CNY Fertility продает человеческие эмбрионы по $1 тыс., не включая оптовых цен".

Так что, по мнению Занера, "не пройдет много времени, пока следующий человеческий эмбрион будет изменен и имплантирован. Я верю, что изменение и имплантация эмбрионов когда-нибудь станут рассматриваться так же, как сейчас ЭКО. Когда человеческий эмбрион, измененный и имплантированный, станет обычной новостью, будем ли мы по-прежнему считать Хэ Цзянькуя преступником?"

Возможно, сегодня ответ на этот вопрос в глобальном измерении и станет ключом к тому, каким путем пойдет клонирование человека завтра.