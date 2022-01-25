Внезапная смерть во время секса: ученые рассказали, с кем и почему такое происходит

Секс – это не только удовольствие, он также может стать причиной преждевременной смерти. Хотя эта вероятность и небольшая, но она есть.

Известно, что секс дает человеку много положительных эффектов, как физических, так и эмоциональных. Физический контакт укрепляет иммунную систему и способствует лучшему сну. Также во время оргазма высвобождается "гормон любви" окситоцин, который играет важную роль в установлении доверительных отношений между людьми. Но иногда, люди умирают во время занятий сексом или через некоторое время после этого. Дэвид Си Гейз из Вестминстерского университета объясняет вероятные причины такой смерти, сообщает The Conversation.

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"Основной причиной преждевременной смерти во время секса или после него является большое физическое напряжение, а также прием лекарств, в том числе и для лечения эректильной дисфункции. Или и то и другое", — говорит Дэвид Си Гейз из Вестминстерского университета.

Согласно одним исследованиям, наиболее часто во время секса умирают мужчины в возрасте. В среднем им было 59 лет, и они умерли от сердечного приступа, также известного как инфаркт миокарда. Но среди всех случаев преждевременной смерти, смерть во время секса составила всего 0,2%.

"Новые исследования показывают, что это может случится не только с мужчинами среднего возраста, но и с женщинами. Причем и те и те могут умереть во время секса будучи более молодыми", — говорит Гейз.

[ + – ] Исследования показывают, что умереть во время секса могут как мужчины, так и женщины. Причем не только старшего возраста. Фото: The Conversation

Результаты исследований показали, что во время сексуального контакта или через некоторое время после него умирали как мужчины, так и женщины, средний возраст которых составлял 38 лет. Причем женщин из всех случаев смерти было 35%. Хотя снова ученые говорят, что таких случаев не так и много.

Одной из причин этих смертей был не сердечный приступ, а внезапное нарушение сердечного ритма, называемое синдромом внезапной аритмической смерти.

Второй значимой причиной смерти было расслоение аорты. Это когда слои в стенке крупнейшей артерии, снабжающей кровью тело, разрываются, и кровь течет между слоями, вызывая разрыв.

В остальных случаях смерть была связано с кардиомиопатией — это заболевание сердечной мышцы, из-за которого сердцу труднее перекачивать кровь в остальные части тела.

"Люди в возрасте до 50 лет, если они знают о наличии проблем с сердцем, должны проконсультироваться у кардиолога, чтобы избежать внезапной смерти во время секса", — говорит Гейз.

Хотя риск умереть во время секса или после него и существует, он очень мал, резюмирует ученый.