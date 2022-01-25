Раптова смерть під час сексу: учені розповіли, з ким та чому таке відбувається

Секс — це не тільки задоволення, він може стати причиною передчасної смерті. Хоча ця можливість і невелика, але вона є.

Відомо, що секс дає людині багато позитивних ефектів як фізичних, так і емоційних. Фізичний контакт зміцнює імунну систему та сприяє кращому сну. Також під час оргазму вивільняється "гормон кохання" окситоцин, який відіграє важливу роль у встановленні довірчих стосунків між людьми. Але іноді люди помирають під час занять сексом або через деякий час після цього. Девід Сі Гейз із Вестмінстерського університету пояснює ймовірні причини такої смерті, повідомляє The Conversation.

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"Основною причиною передчасної смерті під час сексу або після нього є велика фізична напруга, а також прийом ліків, зокрема й для лікування еректильної дисфункції. Або й те й інше", — каже Девід Сі Гейз із Вестмінстерського університету.

Згідно з одними дослідженнями, найчастіше під час сексу вмирають чоловіки у віці. Здебільшого їм було 59 років і вони померли від серцевого нападу, також відомого як інфаркт міокарда. Але серед усіх випадків передчасної смерті смерть під час сексу склала всього 0,2%.

"Нові дослідження показують, що це може статися не тільки з чоловіками середнього віку, але й із жінками. Причому і ті й ті можуть померти під час сексу, будучи молодшими", — говорить Гейз.

[ + – ] Дослідження показують, що померти під час сексу можуть як чоловіки, і жінки. Причому не лише старшого віку. Фото: The Conversation

Результати досліджень показали, що під час сексуального контакту або через деякий час після нього помирали як чоловіки, так і жінки, середній вік яких складав 38 років. Причому жінок з усіх випадків смерті було 35%. Хоча знову вчені кажуть, що таких випадків не так багато.

Однією з причин цих смертей був не серцевий напад, а раптове порушення серцевого ритму, яке називається синдромом раптової аритмічної смерті.

Другою важливою причиною смерті було розшарування аорти. Це коли шари в стінці найбільшої артерії, що забезпечує кров'ю тіло, розриваються, і кров тече між шарами, викликаючи розрив.

В інших випадках смерть була пов'язана з кардіоміопатією — це захворювання серцевого м'яза, через яке серцю важче перекачувати кров до інших частин тіла.

"Люди віком до 50 років, якщо вони знають про наявність проблем із серцем, повинні проконсультуватися у кардіолога, щоб уникнути раптової смерті під час сексу", — каже Гейз.

Хоча ризик померти під час сексу або після нього існує, він дуже малий, резюмує вчений.