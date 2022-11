Дитя Нила. В Египте построили еще одну гигантскую пирамиду, на этот раз из мусора (фото)

Новую пирамиду возводили 5 дней, а на ее создание ушло 18 тонн отходов, выловленных в реке.

Related video

Известные пирамиды Гизы обрели нового соседа в лице гигантской мусорной пирамиды, порожденной Нилом. Точнее мусором из реки, пишет Express.

Пирамида из мусора была возведена в преддверии конференции ООН COP27, которая пройдет в этом году в Шарм-эль-Шейхе. Инициатива направлена на очистку планеты в следующие 100 лет.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Уникальная пирамида высотой в трехэтажное здание была воздвигнута сотрудниками компании Zero Co, занимающейся нулевыми отходами, а также работниками винодельческой миссии The Hidden Sea.

На создание гигантской мусорной пирамиды потребовалось 5 дней и 18 тонн мусора, который был выловлен в Ниле. По словам авторов проекта, груда отходов, используемая при строительстве, эквивалентна миллиону пластиковых бутылок с водой и мусором.

[ + – ] Для создания пирамиды использовали 18 тонн отходов Фото: The Hidden Sea

По словам основателя винодельческой компании The Hidden Sea Джастина Морана, они разработали план, который действительно работает — с каждой покупкой вина, они извлекают из океана пластик. В результате этой инициативы им уже удалось очистить океан от 18 миллионов пластиковых бутылок. Однако это лишь капля в океане.

По словам основателя проекта 100YR CLEANUP Майка Смита, активистам не удастся решить проблему загрязнения планеты пластиком в одиночку, однако они готовы оказать предприятиям и другим активистам содействие. По мнению Смита, лишь работая вместе, человечество сможет справиться с проблемой загрязнения планеты.

Ранее Фокус писал о том, что синие киты ежедневно съедают рекордные 43 килограмма пластика.