Дитя Нілу. В Єгипті збудували ще одну гігантську піраміду, цього разу зі сміття (фото)

Нову піраміду зводили 5 днів, але в її створення пішло 18 тонн відходів, виловлених у річці.

Відомі піраміди Гізи знайшли нового сусіда в особі гігантської сміттєвої піраміди, породженої Нілом. Точніше сміття з річки, пише Express.

Піраміду зі сміття звели напередодні конференції ООН COP27, яка відбудеться цього року в Шарм-ель-Шейху. Ініціатива спрямована на очищення планети в наступні 100 років.

Унікальну піраміду заввишки з триповерхову будівлю спорудили співробітники компанії Zero Co, що займається нульовими відходами, а також працівники виноробної місії The Hidden Sea.

На створення гігантської сміттєвої піраміди знадобилося 5 днів і 18 тонн сміття, яке виловили в Нілі. За словами авторів проєкту, купа відходів, що використовується під час будівництва, еквівалентна мільйону пластикових пляшок із водою і сміттям.

За словами засновника виноробної компанії The Hidden Sea Джастіна Морана, вони розробили план, який дійсно працює, — з кожною покупкою вина вони витягають із океану пластик. Унаслідок цієї ініціативи їм уже вдалося очистити океан від 18 мільйонів пластикових пляшок. Однак це лише крапля в океані.

За словами засновника проєкту 100YR CLEANUP Майка Сміта, активістам не вдасться вирішити проблему забруднення планети пластиком поодинці, проте вони готові надати підприємствам та іншим активістам сприяння. На думку Сміта, лише працюючи разом, людство зможе впоратися з проблемою забруднення планети.

