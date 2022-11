Уникальный случай. Впервые ребенка начали лечить от смертельной болезни еще в утробе матери

По словам ученых, раннее начало лечения позволило девочке из Канады родится без явных признаков опасного заболевания.

Канадские ученые сообщили об уникальном случае в медицинской практике. Впервые ребенку, который предрасположен к очень редкой и часто смертельной болезни Помпе, начали проводить лечение еще до его появления на свет. Благодаря этому девочка из Канады родилась без явных признаков редкого генетического заболевания и имеет шанс на нормальную жизнь. Хотя ребенку и потребуется лечение до конца ее жизни, пишет Live Science.

Уникальный случай ученые описали в новой статье для журнала The New England Journal of Medicine. В статье сказано, что девочка по имени Айла Башир, родилась в Оттаве, Канада и сейчас ей уже 16 месяцев. И все это время за ней наблюдают ученые.

Ее родители являются носителями рецессивного варианта гена, поэтому их дети имеют 25%-ый шанс унаследовать болезнь Помпе. Эта болезнь вызывает повреждения мышечных и нервных клеток по всему организму ребенка. Она часто является смертельной, хотя ее болеют только 1 из 100 тысяч детей. До этого родители девочки уже потеряли двоих детей, которые были еще младенцами, как раз из-за этой болезни.

По словам ученых, у некоторых людей с менее тяжелой формой болезни Помпе симптомы развиваются в более позднем возрасте, но у Айлы это редкое генетическое заболевание было диагностировано еще в утробе матери.

[ + – ] По словам ученых, у некоторых людей с менее тяжелой формой болезни Помпе симптомы развиваются в более позднем возрасте, но у Айлы это редкое генетическое заболевание было диагностировано еще в утробе матери Фото: Live Science

В основном раньше дети с сложным вариантом болезни Помпе умирали еще до рождения, но этой девочке ученые начали проводить лечение, когда она еще не родилась, чтобы предотвратить серьезные повреждения в ее организме.

В результате лечения, Айла родилась без явных признаков редкого генетического заболевания и на момент написания статьи у нее еще не было симптомов болезни.

По словам ученых, данные наблюдений показывают, что равитие ребенка происходит нормально и прогнозы на ее будущую жизнь очень позитивные, хотя ей и придется лечится всю жизнь.

Сейчас Айле уже 16 месяцев и, по словам ее родителей, она счастлива и развивается как обычные дети.

