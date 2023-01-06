NASA показало снимок странного космического "существа", которое съедает галактику: что это (фото)

На изображении показана необычная туманность, а галактика на самом деле находится очень далеко от нее.

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Может ли облако из газа и пыли, которое является туманностью, "съесть" галактику? Нет, это невозможно. Но на новом изображении, которое показало NASA, туманность, которая выглядит, как странное космическое существо, действительно можно увидеть, что нечто подобное и происходит. Хотя на самом деле галактика рядом с туманностью находится очень далеко от нее, пишет Tech Explorist.

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На самом деле необычным космическим существом, которое "охотится" за галактикой является, глобула CG 4. Глобулы – это туманности, которые состоят из газа и пыли и отличаются от других туманностей тем, что в они имеют более высокую плотность, а также более четко выраженные границы.

Глобула CG 4 находится в созвездии Кормы на расстоянии в примерно 1300 световых лет от нас, и она называется кометной глобулой, так как имеет голову и хвост, что напоминает комету. Глобулу CG 4 иногда еще называют "Рукой Бога" из-за ее необычной формы. Считается, что диаметр головы этой туманности составляет примерно 1,5 световых года, а хвост – 8 световых лет. Для сравнения до самой близкой к нам звезды – 4 световых года.

[ + – ] Глобула CG 4 находится в созвездии Кормы на расстоянии в примерно 1300 световых лет от нас, и она называется кометной глобулой, так как имеет голову и хвост, что напоминает комету. Глобулу CG 4 иногда еще называют "Рукой Бога" из-за ее необычной формы. Считается, что диаметр головы этой туманности составляет примерно 1,5 световых года, а хвост – 8 световых лет Фото: NASA

Эта кометная глобула является местом, где рождаются новые звезды и на этом изображении многие из них хорошо видны. Но голова глобулы разорвана, что придает ее внешнему виду еще большую необычность. Почему произошел этот разрыв ученые пока не знают.

На самом деле голова глобулы скрыта плотной пеленой газа и пыли, но все же самые яркие молодые звезды пробивают своим светом эту пелену. Именно благодаря этому свету видна сама необычная туманность.

На изображении слева видна спиральная галактика ESO 257-19 (PGC 21338), которую кажется хочет съесть глобула. Но на самом деле эта огромная галактика находится на расстоянии в 100 млн световых лет от туманности и этого даже теоретические не может произойти.

Фокус уже писал о том, что с помощью космического телескопа Уэбба, астрономы обнаружили 6 древних галактик, которые находятся на расстоянии от 8 до 11 млрд световых лет от нас. Они похожи на наш Млечный Путь тем, что также имеют перемычку и звезд в своем центре. Но ученые впервые увидели столько далекие и древние галактики с этой характерной особенностью.

Также Фокус писал об удивительном изображении настоящей звездной "колыбели", где появляются звезды, и которая находится на расстоянии в 6000 световых лет от нас.