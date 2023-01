Начало новой космической эры для Великобритании провалилось: упала ракета с 9 спутниками (видео)

Космическая ракета, которую запустили с борта самолета-носителя, так и не вышла на орбиту и не вывела в космос важные спутники.

Компания Virgin Orbit провела первый в истории запуск космической ракеты с территории Великобритании в понедельник, 9 января 2023 года. Особенностью этого запуска было то, что ракета была прикреплена к модифицированному самолету-носителю "Боинг 747", то есть использовалась новая технология воздушного запуска ракеты в космос. Но уникальная для Великобритании миссия потерпела неудачу, пишет The Guardian.

Миссия под названием "Start Me Up" была названа началом новой космической эры для Великобритании. Дело в том, что впервые в истории с территории страны состоялся запуск космической ракеты со спутниками на борту. Свое название миссия "Start Me Up" получила в честь песни британской рок-группы Rolling Stones 1981 года, и она была очень важной для компании Virgin Orbit. Четыре предыдущих подобных космических запуска компания провела с космодрома в Калифорнии, США.

Новый запуск состоялся с космодрома Корнуолл в Англии в понедельник 9 января. Миссия началась, как и планировалась. Самолет-носитель "Боинг 747", который получил название Cosmic Girl, вместе с закрепленной на нем космической ракетой LauncherOne, длиной в 21 метр, успешно поднялся в воздух и полетел над Атлантическим океаном. Ракета должна была вывести на орбиту 9 спутников.

Вскоре стало известно, что ракета успешно отделилась от самолета и в компании Virgin Orbit, поспешили сообщить о том, что она успешно достигла орбиты. Но оказалось, что через 5 минут полета с ракетой что-то произошло, и как заявили в компании Virgin Orbit с ней случилась какая-то аномалия и ракета все же не достигла космоса.

В результате космическая ракета и все спутники на борту были потеряны. Как заявили в Космическом агентстве Великобритании, скорее всего ракета сгорела в атмосфере или же упала в Атлантический океан и не представляет ни для кого опасности. Сам же самолет-носитель после неудачного запуска космической ракеты вернулся обратно на космодром Корнуолл.

По словам Мэтта Арчера из Космического агентства Великобритании, для всех стало большим разочарованием, что этот запуск не удался. Арчер заявил, что первая часть запуска, когда ракета отделилась от самолета прошла успешно, но далее что-то пошло не так и до сих пор не ясно, что вызвало аномалию.

"Никакой опасности для людей нет из-за падения ракеты. Траектория ее полета проходила над океаном", — говорит Арчер.

В результате катастрофы были потеряны 9 важных спутников, два из которых принадлежали Минобороны Великобритании.

