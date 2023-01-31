Ученый показал, как двигаются вокруг звезды 4 планеты на расстоянии в более 100 световых лет (видео)

На новом видео показано движение четырех супер-Юпитеров в системе, в которой впервые были обнаружены все планеты напрямую.

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Джейсон Ван из Северо-Западного университета, США уже давно наблюдает за звездой HR 8799, которая находится на расстоянии в 133 световых года от нас. Также он проводит наблюдение за четырьмя планетами, которые в несколько раз больше Юпитера и представляют особый научный интерес. Свои многолетние наблюдения за этой системой он объединил видеоролик, где видно, как планеты вращаются вокруг своей звезды, пишет ScienceAlert.

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На новом видео можно увидеть движение четырех светящихся точек вокруг черного диска. Эти точки являются экзопланетами, который в несколько раз больше Юпитера, а потому их часто называют супер-Юпитеры. Черный диск — это та самая родительская звезда HR 8799, свет которой блокируют другие космические объекты и благодаря этому можно увидеть экзопланеты.

Джейсон Ван в течение 12 лет наблюдал за этой звездной системой и объединил свои наблюдения в коротки й видеоролик, который представляет собой замедленную съемку движения планет вокруг своей звезды.

В 2008 году ученые впервые одновременно смогли напрямую увидеть все 4 экзопланеты вокруг звезды HR 8799, которой "всего" 30 млн лет, а потому она считается молодой. Эта звезда примерно в 1,5 раза тяжелее Солнца и примерно в 5 раз ярче нашей звезды.

Ближе всего к звезде находится планета под названием HR8799e, которая в 7,4 раза тяжелее Юпитера и находится от звезды на расстоянии в чуть больше чем 16 астрономических единиц (то есть в 16 раз больше, чем расстояние от Солнца до Земли). Данная экзопланета делает полный оборот вокруг звезды за 45 лет, а значит год здесь длится столько же.

[ + – ] Джейсон Ван из Северо-Западного университета, США уже давно наблюдает за звездой HR 8799, которая находится на расстоянии в 133 световых года от нас. Также он проводит наблюдение за четырьмя планетами, которые в несколько раз больше Юпитера и представляют особый научный интерес. Свои многолетние наблюдения за этой системой он объединил видеоролик, где видно, как планеты вращаются вокруг своей звезды Фото: space.com

Вторым газовым гигантом является планета HR8799d, которая в 9 раз тяжелее Юпитера, находится на расстоянии в почти 27 астрономических единиц от своей звезды, а год здесь длится 100 земных лет.

Следующая экзопланета по мере удаления от звезды называется HR8799c. Она имеет массу, которая почти в 8 раз превышает массу Юпитера и делает полный оборот вокруг звезды за 190 лет. Данная планета находится немного дальше, чем Плутон от Солнца, а именно на расстоянии в 41 астрономическую единицу. Кстати, наблюдения показали, что в атмосфере этой планеты есть вода.

И завершает квартет планет вокруг звезды HR 8799 экзопланета под названием HR8799b, которая почти в 6 раз тяжелее Юпитера, год здесь длится 460 лет, а удалена она от своей звезды на 71 астрономическую единицу.

По словам Вана, недавние наблюдения показывают, что в этой звездной системе может существовать и пятая планета. Она должна находится ближе всего к звезде, а потому ее сложно пока обнаружить. По оценкам она в 4-7 раз тяжелее Юпитера и вращается вокруг звезда на расстоянии от 4 до 5 астрономических единиц.

На сегодня астрономы уже подтвердили существование за пределами Солнечной системы более 5200 планет, но большинство из них ученые никогда не видели напрямую. Дело в том, что наличие планет у звезды ученые определяют чаще всего с помощью изменения яркости звезды, когда на ее фоне пролетает планета, или же благодаря гравитационным взаимодействиям между звездой и планетой.

Сами планеты очень маленькие и тусклые и любой отраженный свет затмевается светом их родительской звезды. Но иногда ученым везет, и они могут увидеть планету напрямую.

Ван и его коллеги продолжают наблюдение за звездой HR8799 и ее планетами, чтобы получить более подробную информацию об их составах.

Фокус уже писал о том, что два года назад ученые смогли вычислить скорость вращения планет в этой звездной системе и определи, сколько продолжается день на этих объектах.

Фокус также писал о том, что ученые сделали первый в истории снимок несостоявшейся звезды. Этот уникальный коричневый карлик находится в ближайшем к нам рассеянном звездном скоплении.