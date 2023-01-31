Вчений показав, як рухаються навколо зірки 4 планети на відстані понад 100 світлових років (відео)

На новому відео показано рух чотирьох супер-юпітерів у системі, в якій вперше було виявлено всі планети безпосередньо.

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Джейсон Ван з Північно-Західного університету, США вже давно спостерігає за зіркою HR 8799, яка знаходиться на відстані 133 світлових років від нас. Також він проводить спостереження за чотирма планетами, які в кілька разів більші за Юпітер і являють особливий науковий інтерес. Свої багаторічні спостереження за цією системою він поєднав відеоролик, де видно, як планети обертаються навколо своєї зірки, пише ScienceAlert.

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На новому відео можна побачити рух чотирьох крапок, що світяться навколо чорного диска. Ці точки є екзопланетами, який у кілька разів більший за Юпітер, а тому їх часто називають супер-Юпітерами. Чорний диск — це та сама батьківська зірка HR 8799, світло якої блокують інші космічні об'єкти і завдяки цьому можна побачити екзопланети.

Джейсон Ван протягом 12 років спостерігав за цією зоряною системою і об'єднав свої спостереження в короткий відеоролик, який є уповільненою зйомкою руху планет навколо своєї зірки.

У 2008 році вчені вперше одночасно змогли безпосередньо побачити всі 4 екзопланети навколо зірки HR 8799, якій "всього" 30 млн років, а тому вона вважається молодою. Ця зірка приблизно в 1,5 рази важча Сонця і приблизно в 5 разів яскравіша за нашу зірку.

Найближче до зірки знаходиться планета під назвою HR8799e, яка в 7,4 рази важча Юпітера і знаходиться від зірки на відстані трохи більше ніж 16 астрономічних одиниць (тобто в 16 разів більше, ніж відстань від Сонця до Землі). Ця екзопланета робить повний оберт навколо зірки за 45 років, а отже рік тут триває стільки ж.

[ + – ] Джейсон Ван з Північно-Західного університету, США вже давно спостерігає за зіркою HR 8799, яка знаходиться на відстані 133 світлових років від нас. Також він проводить спостереження за чотирма планетами, які в кілька разів більші за Юпітер і являють особливий науковий інтерес. Свої багаторічні спостереження за цією системою він об'єднав відеоролик, де видно, як планети обертаються довкола своєї зірки. Фото: space.com

Другим газовим гігантом є планета HR8799d, яка в 9 разів важча Юпітера, знаходиться на відстані майже 27 астрономічних одиниць від своєї зірки, а рік тут триває 100 земних років.

Наступна екзопланета у міру віддалення від зірки називається HR8799c. Вона має масу, яка майже у 8 разів перевищує масу Юпітера і робить повний оберт навколо зірки за 190 років. Ця планета знаходиться трохи далі, ніж Плутон від Сонця, а саме на відстані 41 астрономічну одиницю. До речі, спостереження показали, що у атмосфері цієї планети є вода.

І завершує квартет планет навколо зірки HR 8799 екзопланета під назвою HR8799b, яка майже в 6 разів важча за Юпітер, рік тут триває 460 років, а віддалена вона від своєї зірки на 71 астрономічну одиницю.

За словами Вана, нещодавні спостереження показують, що у цій зоряній системі може існувати й п'ята планета. Вона має бути найближчою до зірки, а тому її складно поки виявити. За оцінками вона в 4-7 разів важча за Юпітера і обертається навколо зірки на відстані від 4 до 5 астрономічних одиниць.

На сьогодні астрономи вже підтвердили існування за межами Сонячної системи понад 5200 планет, але більшість із них вчені ніколи не бачили прямо. Справа в тому, що наявність планет у зірки вчені визначають найчастіше за допомогою зміни яскравості зірки, коли на її тлі пролітає планета, або завдяки гравітаційним взаємодіям між зіркою і планетою.

Самі планети дуже маленькі і тьмяні, тому будь-яке відбите світло затьмарюється світлом їхньої батьківської зірки. Але іноді вченим щастить і вони можуть побачити планету безпосередньо.

Ван та його колеги продовжують спостереження за зіркою HR 8799 та її планетами, щоб отримати детальнішу інформацію про їх склади.

Фокус вже писав про те, що два роки тому вчені змогли вирахувати швидкість обертання планет у цій зоряній системі та визначили, скільки триває день на цих об'єктах.

Фокус також писав про те, що вчені зробили перший в історії знімок зірки, що не відбулася. Цей унікальний коричневий карлик знаходиться в найближчому до нас розсіяному зоряному скупченні.