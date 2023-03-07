Самые известные сказочники Европы. Научные работы и подвиги братьев Гримм

Якоб и Вильгельм Гримм не только подарили миру одних из самых любимых персонажей, но были новаторскими немецкими учеными, которые рисковали своей жизнью и репутацией, чтобы выступить против тиранического короля.

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Золушка, Гензель и Гретель, Красная Шапочка и Белоснежка – это лишь некоторые из персонажей, любимых поколениями детей и взрослых. Благодаря сказкам и разнообразным кино и телевизионным адаптациям эти персонажи прочно вошли в мировое воображение. Однако и два брата, которые собрали местные легенды и сформировали из них рассказы, также получили невероятную славу. О них рассказывает Grunge.

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Что интересно, братья Гримм, в частности, обязаны своей популярностью одному британскому ученому, переведшему их книгу "Детские и семейные сказки" (ныне же более известная как "Сказки братьев Гримм") на английском языке в 1823 году.

Трагическая смерть

[ + – ] Вильгельм (слева) и Якоб на картине 1855 года (художница Элизабет Иерихау-Бауманн) Фото: "Википедия"

Считается, что с раннего детства баты Гримм были неразлей водой. Они разделяли общие интересы и вкусы. Якоб родился 4 января 1785 года, а его брат Вильгельм — чуть более года, 24 февраля 1786 года. Выросли они в Ганау, Германия.

Детство будущих сказочников переполнялось привилегиями как старших сыновей Филиппа Вильгельма. Они оба получили отличное образование, а жизнь, казалось бы, шла только вверх. Однако зимой 1796 года, когда Якобу было 11 лет, трагически умер отец от воспаления легких.

Вынужденная переехать, их мать забрала с собой семью, чтобы быть поближе к семье. Двое старших мальчиков жили со своей тетей, Генриеттой Циммер, чьи связи с королевским двором помогли устроить их в престижную среднюю школу.

Как всегда бывает в таких заведениях, другие ученики жестоко издевались над братьями. Однако последние не только не сдались перед лицом трудностей, но и добились успеха, окончив школу лучшими в своем классе.

Первый сборник сказок

[ + – ] Они начали собирать разные устные народные сказки Германии, чтобы сохранить их и передать следующим поколениям Фото: "Википедия"

Оба учились философии и праву в Марбургском университете, что вполне очевидно должно привести к подражанию отца и дальнейшей работе на государственной службе. Однако однажды утром в них проснулись новые желания и страсти. Двадцатилетние они начали лингвистические и филологические исследования, которые завершатся затем законом Гриммов и собиранием и изданием народных сказок.

Они начали собирать разные устные народные сказки Германии, чтобы сохранить их и передать следующим поколениям. Кроме этого, мужчины задались целью выявить культурные общности между германскими народами.

Работая над источниками, братья Гримм пытались максимально точно записать и передать истории. Во время работы над первым сборником "Детские и семейные сказки" они жили в разных городах, поэтому им приходилось координировать собственные действия письмами, собирая сказки и редактируя их.

В конце концов в 1812 году, когда им удалось опубликовать завершенную книгу, они позиционировали ее как научный труд, а не как детский.

Все благодаря переводу

Поначалу все начиналось не столь успешно. Берлинский издатель Реймер опубликовал лишь 900 экземпляров первого тома сказок, который все же разошелся довольно неплохо. Два года спустя запланировали выпустить второй том.

Однако в 1823 году британский юрист и писатель Эдгар Тейлор взялся за перевод книги. К тому же они содержали иллюстрации Джорджа Крукшенка.

Свой перевод писатель назвал "Немецкие популярные истории", и это стало первым переводом сказок братьев Гримм на английский язык.

Чтобы сделать рассказы более детскими, Тейлор сгладил "острые" моменты и жесточайшие сцены, а также забрал упоминания о дьяволе, заменив великаном. "Смягченная" версия сборника сказок получила невиданную популярность. В конце концов его версия также повлияла и на дальнейшие переиздания самого оригинала.

Братья не только собирали и редактировали легенды и истории. Якоб Гримм был великим ученым, который опубликовал книги по мифологии и помог заложить основы германской филологии, изучение истории языков.

Вильгельм, кроме того, что в течение многих лет продолжал редактировать свои сказки, работал над средневековой немецкой поэзией.

А в последние годы своей жизни они оба работали над словарем немецкого языка, первый том которого был опубликован в 1854 году.

Как насчет политики?

[ + – ] Памятник братьям Гримм в Ганау Фото: "Википедия"

1837 год, когда они оба работали библиотекарями профессорами Гёттингенского университета, ознаменовался для них и сферой политики.

Вместе с пятью другими профессорами братья подписали письмо-протест, поднявший волну возмущения студентов университета по всей Германии. Они протестовали против отмены либеральной конституции, которую тогдашний правитель считал "слишком либеральной".

Известных как Геттингенская семерка, все профессоров уволили с их должностей, а Якова и еще двоих заставили уехать из страны.

В конце концов они оба покинули Геттинген и переехали на три года сначала в Кассель, а затем в Берлин. Несмотря на существующие споры с королем Ганновера, братья обрастали репутацией в научных кругах, что в конце концов Фридрих Вильгельм IV, король Пруссии, лично пригласил их поступить в Королевскую академию наук.

Так Якоб и Вильгельм начали преподавать в университете.

Влияние братьев

[ + – ] Могилы братьев Гримм на старом кладбище при церкви Св. Матфея в Берлине (район Шенеберг) Фото: "Википедия"

Якоб так и остался до смерти холостяком, а его брат, Вильгельм, женился на Дортхен Вильд. У них родилось четверо детей.

Вильгельм продолжал редактировать их сказки, которые были настолько популярны, что стали следующей книгой после Библии в немецкоязычных странах.

Младший брат умер в 1859 году, а Якоб — в 1863 году. На сегодня их сказки переведены на все основные языки мира — более 160-ти.

Хотя братья Гримм не ставили своей целью сделать книгу для детей, полученные результаты их удовлетворили.

"Я не писал сказку для детей, хотя я радуюсь, что она им понравилась; но я не работал бы над ней с удовольствием, если бы не верил, что она может появиться и быть важной для поэзии, мифологии и истории для самых серьезных и старейших людей, а также для меня самого", — написал Якоб.

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