Кричат без умолку. Ученые рассказали, как эффективно "задушить" на корню детские истерики

Специалист по воспитанию детей, объясняет почему возникают вспышки гнева у малышей и как с ними справляться родителям.

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Родители могут бояться детских истерик, когда их ребенок рыдает, брыкается и кричит в приступе ярости, однако эксперты уверены, что такой способ проявления эмоций, на самом деле, полезен для развития малышей, пишет Daily Mail.

Кризис — это стандартная физиологическая реакция, связанная с естественной системой обнаружения угроз мозга. Так как дети еще не способны справляться с эмоциями, которые одолевают их, такой способ освобождения от переполняющих эмоций позволяет им освободиться от их обилия.

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По словам эксперта по воспитанию детей Рэйчел Фиц Ди, как и взрослые, дети чувствуют себя эмоционально перегруженными, но в отличие от первых, просто не знают, как справиться с этим состоянием, а потому используют единственный доступный способ — срываются и впадают в истерику. Эксперты считают, что детям будет проще справиться с подобными ситуациями в дальнейшем, если родители смогут предоставить ему пространство, чтобы он смог прожить этот опыт, а его самооценка при этом не пострадал. Для этого родителям рекомендуют, относиться к истерикам с "любящим состраданием и уважением".

Исследования показывают, что истерики, как правило, начинаются в возрасте около 18 месяцев и достигают своего пика в возрасте от 2 до 3 лет. Ученые обнаружили что:

у 87% детей истерики случаются в возрасте от 18 до 24 месяцев;

у 91% — в возрасте от 30 до 36 месяцев;

у 59% — в возрасте от 42 до 48 месяцев.

По словам Фиц Ди, важно понимать, что истерика является нормальной и вполне естественной реакцией, а единственная разница между взрослыми и детьми заключается в том, что последние попросту не имеют достаточно опыта и зрелости, чтобы не допустить истерики. Первые срывы начинают в раннем детстве, по сути, с первого дня рождения, по мере того, как у малыша развивается более глубокая и сложная эмоциональная связь. И пока их кора головного мозга все еще развивается, единственным способом поделиться с взрослыми тем, что их беспокоит, является выражение своих чувств, часто в виде истерики.

По словам ученых из Университета Арканзаса, результаты их исследования свидетельствуют о том, что дети с нарушениями речи и аутизмом, например, склонны к более частым и агрессивным приступам гнева. Причиной тому "дополнительное разочарование, связанное с трудностями самовыражения".

Фитц Ди также отмечает, что одной из наиболее распространенных причин вспышек гнева является голод. Дело в том, что младенцы и маленькие дети чрезвычайно активно развиваются, как телом так и мозгом, а потому нуждаются в постоянном притоке пищи. Однако у них крохотные желудки, а потому они постоянно нуждаются в пополнении "запасов энергии".

Эксперты отмечают, что без относительно постоянного притока здоровых жиров, углеводов и фруктовых сахаров происходит некоторое "замирание" — в результате мозг не может мыслить ясно, а малейший триггер способен подтолкнуть к истерике. Еще двумя наиболее распространенными триггерами детских истерик считаются усталость и разочарование, однако их, как правило, гораздо проще заметить.

Ученые отмечают, что малыши способны справиться с небольшим голодом и усталостью, однако, если к ним добавить еще каплю разочарования — ребенок будет подавлен, а истерики не избежать. Однако исследователи отмечают, что заметив первые приступы приближения истерики, ее все же можно избежать.

Как предотвратить истерику малышей

Обеспечить доступ к здоровым питательным закускам.

Предоставить возможность отдыха, а также независимости и автономии — простыми словами, позвольте своему ребенку делать что-то самостоятельно.

Если на горизонте маячит кризис, постарайтесь отвлечь малышей, а более взрослым дайте понять, что вы видите их разочарование и спросите, что могло бы им помочь.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали возраст, в котором дети перестают верить словам взрослых.