Жилье покровителя буддизма. Археологи обнаружили резиденцию японского принца 8 века

Археологи в Японии случайно наткнулись на невероятную резиденцию принца Тонери 8-го века нашей эры. Он известен благодаря второй древнейшей книге в японской классической истории.

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Расположенный в современной префектуре Нара, Хэйдзе-кё был столицей Японии в период Нара, с 710 по 784 год нашей эры. В 1988 году японские исследователи обнаружили здания, связанные с принцем Тонери (676 г. н. э. — 735 г. н. э.), который был членом японской императорской семьи в период Асука (538 г. н. э. — 710 г. н.э.). Принц Тонери, пожалуй, известнейший благодаря "Нихон Секи" ("Хроники Японии"), которая является второй древнейшей книгой в японской классической истории, пишет Ancient Origins.

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Сын императора Темму и императрицы Дзито и младший брат императрицы Генмей, Тонери не взошел на престол, но о нем ходят легенды. Согласно им, он был покровителем буддизма, построил несколько храмов в регионе Нара, в частности знаменитый храм Якуси-дзи.

Сегодня же исследователи нашли доказательства существования выдающейся императорской резиденции, построенной 1300 лет назад. Считается, что он был домом принца Тонери.

Монастырь Якуси – буддистский монастырь в Японии, основанный в 680 году нашей эры Фото: CC BY-SA 3.0

Большие столбы для большой резиденции

Этот древний спланированный город построен по схеме квадратной сетки. Со своими дворцами, храмами и административными зданиями Хэйдзо-кьо было центром политики, культуры и религии Японии. И с течением времени сетка стала главным форматом дизайна для всех остальных японских городов.

Раскопки, проведенные с января по март этого года, обнаружили участок площадью 370 квадратных метров, состоящий из трех основных зданий. Кроме того, исследователи обнаружили архитектурный стиль, известный как "хоттате-башира" (hottate-bashira), предполагавший установку массивных деревянных столбов в землю для поддержания огромного сооружения.

Портрет принца Тонери Фото: Public Domain

Первоклассный аристократический ландшафт

Археологи также нашли обожженную черепицу, изготовленную в той же печи, на площади, равной четырем "городам". Основной единицей измерения земли в то время был "город" квадратной площади размером 130 метров с каждой стороны. Археологи говорят, что это последнее открытие "охватывает несколько городов, укрепляя теорию о том, что четыре города использовались интегрировано".

Исследователи обнаружили три основных здания, расположенные в направлении с севера на юг. Самое северное здание является наибольшим и имеет размеры около 20 метров с востока на запад и более 10 метров с севера на юг.

Теперь, когда раскопки завершены, начнется строительство нового жилого комплекса. Однако в отчете исследователей говорится, что жителей о значении этого места или его артефактах информировать не планируется. То есть очень скоро этот старинный жилой комплекс и все его погребенное наследие будут заперты в цементе до конца времен.

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