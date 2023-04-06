Жилье покровителя буддизма. Археологи обнаружили резиденцию японского принца 8 века
Археологи в Японии случайно наткнулись на невероятную резиденцию принца Тонери 8-го века нашей эры. Он известен благодаря второй древнейшей книге в японской классической истории.
Расположенный в современной префектуре Нара, Хэйдзе-кё был столицей Японии в период Нара, с 710 по 784 год нашей эры. В 1988 году японские исследователи обнаружили здания, связанные с принцем Тонери (676 г. н. э. — 735 г. н. э.), который был членом японской императорской семьи в период Асука (538 г. н. э. — 710 г. н.э.). Принц Тонери, пожалуй, известнейший благодаря "Нихон Секи" ("Хроники Японии"), которая является второй древнейшей книгой в японской классической истории, пишет Ancient Origins.
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Сын императора Темму и императрицы Дзито и младший брат императрицы Генмей, Тонери не взошел на престол, но о нем ходят легенды. Согласно им, он был покровителем буддизма, построил несколько храмов в регионе Нара, в частности знаменитый храм Якуси-дзи.
Сегодня же исследователи нашли доказательства существования выдающейся императорской резиденции, построенной 1300 лет назад. Считается, что он был домом принца Тонери.
Большие столбы для большой резиденции
Этот древний спланированный город построен по схеме квадратной сетки. Со своими дворцами, храмами и административными зданиями Хэйдзо-кьо было центром политики, культуры и религии Японии. И с течением времени сетка стала главным форматом дизайна для всех остальных японских городов.
Раскопки, проведенные с января по март этого года, обнаружили участок площадью 370 квадратных метров, состоящий из трех основных зданий. Кроме того, исследователи обнаружили архитектурный стиль, известный как "хоттате-башира" (hottate-bashira), предполагавший установку массивных деревянных столбов в землю для поддержания огромного сооружения.
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Археологи также нашли обожженную черепицу, изготовленную в той же печи, на площади, равной четырем "городам". Основной единицей измерения земли в то время был "город" квадратной площади размером 130 метров с каждой стороны. Археологи говорят, что это последнее открытие "охватывает несколько городов, укрепляя теорию о том, что четыре города использовались интегрировано".
Исследователи обнаружили три основных здания, расположенные в направлении с севера на юг. Самое северное здание является наибольшим и имеет размеры около 20 метров с востока на запад и более 10 метров с севера на юг.
Теперь, когда раскопки завершены, начнется строительство нового жилого комплекса. Однако в отчете исследователей говорится, что жителей о значении этого места или его артефактах информировать не планируется. То есть очень скоро этот старинный жилой комплекс и все его погребенное наследие будут заперты в цементе до конца времен.
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