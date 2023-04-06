Житло покровителя буддизму. Археологи виявили резиденцію японського принца 8-го століття

Археологи в Японії випадково натрапили на неймовірну резиденцію принца Тонері 8-го століття нашої ери. Він відомий завдяки другій найдавнішій книзі в японській класичній історії.

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Розташований у сучасній префектурі Нара, Хейдзьо-кьо був столицею Японії в період Нара, з 710 по 784 рік нашої ери. У 1988 році японські дослідники виявили будівлі, пов'язані з принцом Тонері (676 р. н. е. — 735 р. н. е.), який був членом японської імператорської родини в період Асука (538 р. н. е. — 710 р. н. е.). Принц Тонері, мабуть, найвідоміший завдяки "Ніхон Сьокі" ("Хроніки Японії"), яка є другою найдавнішою книгою в японській класичній історії, пише Ancient Origins.

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Син імператора Темму та імператриці Дзіто і молодший брат імператриці Генмей, Тонері не зійшов на престол, але про нього ширяться легенди. Згідно з ними, він був покровителем буддизму побудував кілька храмів у регіоні Нара, зокрема знаменитий храм Якусі-дзі.

Сьогодні ж дослідники виявили докази існування видатної імператорської резиденції, побудованої 1300 років тому. Вважається, що вона була домівкою принца Тонері.

Монастир Якусі — буддистський монастир в Японії, заснований 680 році нашої ери Фото: CC BY-SA 3.0

Величезні стовпи для величезної резиденції

Це давнє сплановане місто збудоване за схемою квадратної сітки. Зі своїми палацами, храмами та адміністративними будівлями Хейдзьо-кьо було центром політики, культури та релігії Японії. І з часом сітка стала основним форматом дизайну для всіх інших японських міст.

Розкопки, проведені із січня по березень цього року, виявили ділянку площею 370 квадратних метрів, що складається з трьох основних будівель. Крім того, дослідники виявили архітектурний стиль, відомий як "хоттате-башира" (hottate-bashira), який передбачав встановлення масивних дерев'яних стовпів у землю для підтримки величезної споруди.

Портрет принца Тонері Фото: Public Domain

Першокласний аристократичний ландшафт

Археологи також знайшли обпалену черепицю, виготовлену в тій самій печі, на площі, що дорівнює чотирьом "містам". Основною одиницею виміру землі в той час було "місто" квадратної площі розміром 130 метрів із кожного боку. Археологи кажуть, що це останнє відкриття "охоплює кілька міст, зміцнюючи теорію про те, що чотири міста використовувалися інтегровано".

Дослідники виявили три основні будівлі, розташовані у напрямку з півночі на південь. Найпівнічніша будівля є найбільшою і має розміри приблизно 20 метрів зі сходу на захід і понад 10 метрів із півночі на південь.

Тепер, коли розкопки завершені, розпочнеться будівництво нового житлового комплексу. Однак у звіті дослідників йдеться, що жителів про значення цього місця або його артефактів інформувати не заплановано. Тобто дуже скоро цей стародавній житловий комплекс і вся його похована спадщина будуть замкнені в цементі до кінця часів.

Раніше Фокус писав про розкопки на найбільшій споруді Константинополя. Хоча від святині залишилися лише руїни, вона досить важлива, адже проливає світло на важливий період візантійської історії.