Дважды за 3 миллиона лет. Массовое вымирание оказалось двумя отдельными катастрофами

Долгое обсуждаемое массовое вымирание 260 миллионов лет назад на самом деле было двумя событиями, оба вызванные мощными извержениями вулканов.

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Кептенский период наступил около 260 миллионов лет назад и ознаменовался резкой утратой кислорода в океанах, что, вероятно, усилило глобальные вымирания. Позже записи осадочных пород показывают, что это же событие повторилось примерно через 3 миллиона лет. Эти находки дают представление о важном моменте неразберихи в пермском периоде, который часто омрачается его катастрофическим завершением — самым большим массовым вымиранием всех времен и народов, пишет IFLScience.

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За свою историю Земля пережила пять общепризнанных массовых вымираний, во время которых вымерла значительная часть жизни на планете. Однако было много других случаев, когда виды исчезали гораздо быстрее, чем им на смену приходили новые, и ученые спорят, считать ли их массовыми вымираниями.

Конец Кептенского периода, также известный как конец Гвадалупского периода, являлся особым объектом исследования. По некоторым оценкам, потеря видов в это время была хуже, чем вымирание нептичьих динозавров, вызванное падением астероида, или даже два предыдущих массовых вымирания. Со всем этим эти оценки остаются противоречивыми, и новое исследование предполагает, что причиной этого может быть путаница между двумя событиями.

Исследовательская группа под руководством доктора Хуюэ Сонг из Китайского университета наук о Земле измерила соотношение изотопов урана в отложенных морских отложениях во время Гвадалупского этапа, который длился от 272 до 259 миллионов лет назад на территории современного Южно-Китайского моря. Когда уровень кислорода в океане снижается, происходит отмирание микроорганизмов, что приводит к снижению концентрации урана в морской воде и изменению соотношения двух основных изотопов.

Хотя изменение соотношения изотопов невелико, ее все равно можно прочесть в породах в возрасте 260 миллионов лет. На основе этих данных Сонг и соавторы пришли к выводу, что океаны дважды резко обеднялись кислородом в течение пермского периода, а именно 262 и 259 миллионов лет назад. Каждое из этих событий могло повлечь за собой массовое вымирание морских видов, что также повлияло бы и на наземные виды.

Исследователи связывают эти массовые вымирания с мощными извержениями вулканов, которые, как подозревают, повлекли за собой и другие массовые вымирания, кроме того, что убило динозавров. Пепел от этих извержений повлек за собой кратковременное похолодание, за которым последовало длительное потепление, поскольку пепел смыло с неба, а углекислый газ остался.

По словам профессора Томаса Алгео из Университета Цинциннати, более теплая вода имеет меньшую плотность, что влияет на поступление растворенного кислорода в глубинные слои. Как следствие, растворенный кислород океана должен поглощаться поверхностным слоем и снабжаться глубокими слоями океана. Авторы предполагают, что экологические изменения во время среднепермского биологического кризиса, включая глобальное потепление, гипоксию океана, подкисление морской воды и уменьшение биоразнообразия, подобны тем глобальным изменениям, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

Хотя доказательств Кептенского вымирания много в тропических регионах, их меньше в умеренных и полярных широтах. Со всем тем, даже Шпицберген, величайший остров норвежского архипелага Шпицберген, предоставил доказательства, подтверждающие мысль о том, что это было событие мирового масштаба.

Одной из причин, почему Кептенское событие не было полностью признано массовым вымиранием, является то, что его затмил конец пермского периода, также известный как Великое вымирание, величайшее событие вымирания всех времен. Более того, причина, почему Земля испытала три разрушительных извержения в течение десяти миллионов лет, остается неизвестной.

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