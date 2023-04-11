Превратил людей в пепел: ученые разобрались, как умерли жители Геркуланума

Всем известна ужасная смерть, постигшая навечно застывших в лаве жителей Помпеев. Однако ученые узнали, какой смертью погибли их соседи из Геркуланума из-за извержения вулкана.

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Извержение Везувия в 79 году печально известно: близлежащие города были уничтожены и похоронены под слоем пепла и вулканических обломков. Хотя жители Помпеев скончались, они сохранились из-за своеобразной "консервации", в отличие от жителей соседнего города. Ученые долго пытались раскрыть давнюю тайну — почему нет сохранившихся тел жителей Геркуланума, и теперь ответ на этот вопрос известен, сообщают Phys.org.

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Группа геологов из Университета Рома Тре раскрыла давнюю тайну, связанную с отсутствием хорошо сохранившихся тел людей, живших в Геркулануме после катастрофы. Исследователи опубликовали свои выводы, в которых они раскрыли обнаруженные ими доказательства относительно пирокластического потока, который ударил по Геркулануму вскоре после извержения вулкана, по сути испарившего жителей.

Предыдущие исследования показали, что когда вулкан извергается, это может привести к образованию массы чрезвычайно горячих газов и стекающих с горы частиц, поражающих близлежащие районы. Установлено, что такие потоки имеют температуру свыше 550°C, и доказательства таких событий обнаружены в прошлых извержениях вулканов, таких как извержение на Мартынице в 1902 году, в ходе которого сгорели около 30 000 человек.

В своем новом исследовании геологи собрали образцы обугленной древесины из Геркуланума и изучили ее в лаборатории. Они обнаружили, что образцы имели признаки влияния очень горячего потока газа в течение короткого периода. Дальнейший анализ показал, что температура газа превышала 550°C и что еще несколько потоков переместились через город, хотя и при более низких температурах.

Команда пришла к выводу, что такой процесс превратил бы любого в небольшую кучку обугленных костей и пепла, что объясняет, почему в Геркулануме не нашли сохранившихся тел, как это было в Помпеях. Однако исследователи нашли частичные остатки органа одной жертвы — череп со стеклянным мозгом внутри, что указывает на то, что мозг был сожжен при очень высокой температуре, а затем быстро охлажден, что превратило его в стекло.

Результаты исследования должны служить оговоркой для современных жителей Неаполя, города, который находится достаточно близко, чтобы ощутить последствия, если Везувий снова вывернется Фото: Pixabay/CC0 Public Domain

Результаты исследования должны служить оговоркой для современных жителей Неаполя, города, который находится достаточно близко, чтобы ощутить последствия, если Везувий снова проснется. Исследователи предполагают, что такое событие может иметь разрушительные последствия, подобные произошедшим в Геркулануме почти 2 000 лет назад.

Ранее Фокус рассказывал об извергающем потоки голубого пламени вулканическом комплексе Кава-Иджен.