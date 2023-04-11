Перетворив людей на попіл: вчені розібралися, як померли жителі Геркулануму

Всім відома жахлива смерть, яка спіткала жителів Помпеїв, що навічно застигли в лаві. Проте вчені дізналися, якою смертю загинули їхні сусіди з Геркулануму через виверження вулкана.

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Виверження Везувію у 79-му році сумнозвісне: довколишні міста знищені та поховані під шаром попелу й вулканічних уламків. Хоча жителі Помпеїв померли, вони збереглися через своєрідну "консервацію", на відміну від жителів сусіднього міста. Вчені довго намагалися розкрити давню таємницю — чому немає збережених тіл жителів Геркулануму, й тепер відповідь на це питання відома, повідомляють Phys.org.

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Група геологів з Університету Рома Тре розкрила давню таємницю, пов'язану з відсутністю добре збережених тіл людей, які жили в Геркуланумі після катастрофи. Дослідники опублікували свої висновки, в яких вони розкрили виявлені ними докази щодо пірокластичної течії, яка вдарила по Геркулануму незабаром після виверження вулкана, що по суті випарувала жителів.

Попередні дослідження показали, що коли вулкан вивергається, це може призвести до утворення маси надзвичайно гарячих газів і частинок, які стікають з гори і вражають прилеглі райони. Встановлено, що такі потоки мають температуру понад 550°C, і докази таких подій виявлені в минулих виверженнях вулканів, таких як виверження на Мартиніці в 1902 році, під час якого згоріли близько 30 000 людей.

У своєму новому дослідженні геологи зібрали зразки обвугленої деревини з Геркулануму і вивчили їх у лабораторії. Вони виявили, що зразки мали ознаки впливу дуже гарячого потоку газу протягом короткого періоду. Подальший аналіз показав, що температура газу перевищувала 550°C, і що ще кілька потоків перемістилися через місто, хоча і при нижчих температурах.

Команда дійшла висновку, що такий вибух газу і частинок перетворив би людську жертву на невелику купку обвуглених кісток і попелу, що пояснює, чому в Геркуланумі не знайшли збережених тіл, як це було в Помпеях. Однак дослідники знайшли часткові залишки органу однієї жертви — череп зі склованим мозком всередині, що вказує на те, що мозок був спалений при дуже високій температурі, а потім швидко охолоджений, що перетворило його на скло.

Результати дослідження мають слугувати застереженням для сучасних мешканців Неаполя, міста, яке знаходиться досить близько, щоб відчути наслідки, якщо Везувій знову вивергнеться Фото: Pixabay/CC0 Public Domain

Результати дослідження мають слугувати застереженням для сучасних мешканців Неаполя, міста, яке знаходиться досить близько, щоб відчути наслідки, якщо Везувій знову вивергнеться. Дослідники припускають, що така подія може мати руйнівні наслідки, подібні до тих, що сталися в Геркуланумі майже 2 000 років тому.

Раніше Фокус розповідав про вулканічний комплекс Кава-Іджен, який вивергає потоки блакитного полум’я.