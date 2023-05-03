Археологи нашли шишку возрастом 80 млн лет: теперь придется переписать историю целого вида

Ученые долгое время считали саговники "живой окаменелостью" с минимальной эволюционной историей, но недавнее открытие перечеркнуло это мнение.

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Саговники, род голосеменных, которые могут напоминать миниатюрные пальмы, долгое время считались "живыми окаменелостями", минимально эволюционировавшими со времен динозавров. Однако недавнее открытие в Калифорнии поставило под сомнение это представление, показав более динамичную эволюционную историю этих растений, пишет Phys.org.

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Открытие было сделано двумя палеоботаниками из Канзасского университета, Андресом Элгорриага и Брайаном Аткинсоном. Они опубликовали свои выводы в журнале New Phytologist, подробно рассказав об обнаружении 80-миллионнолетней пыльцевой шишки, найденной в кампанском сланцевом образовании Хольц, расположенном в каньоне Сильверадо, штат Калифорния.

Саговники малоизвестны, но составляют значительную часть разнообразия растений — около 25% всех гимноспермов. Они имеют толстые стебли и невысокий рост, с толстыми, похожими на пальмовые, листьями на верхушке. Растения создают шишки, похожие на сосновые, и являются родственниками других семеноносных растений, которые также не производят цветов, таких как гинкго и обезьянье дерево-головоломка. Несмотря на их важность, недостаток ископаемых свидетельств и путаница, возникшая в течение многих лет при классификации некоторых ископаемых образцов, привели к неясному научному пониманию эволюционной истории этих растений.

Преобладало мнение, что саговники не претерпели значительных изменений в глубокой древности. Однако исследователи KU проанализировали 80-миллионнолетнюю перминерализованную пыльцевую шишку и обнаружили, что внешняя морфология этой пыльцевой шишки отличается от ныне существующих саговников. Этот вывод позволяет предположить, что саговники на самом деле не являются "живыми ископаемыми" и что они, вероятно, имеют более динамичную эволюционную историю, чем считалось ранее.

Благодаря подобному открытию исследователи поняли, что в течение этого времени существовали саговники, которые действительно отличались от тех, что мы видим сегодня, своими размерами, количеством пыльцевых мешков и многими другими признаками. Возможно, мы нашли не так много ископаемых саговников, а может быть, мы находим их, но просто не распознаем, потому что они сильно отличались от современных.

Опираясь отчасти на форму чешуи конуса, пыльцы и пыльцевых мешков, они отнесли древнее растение к роду Skyttegaardia, недавно описанному на основе изолированных чешуй конуса, найденных в Дании и датированных ранним меловым периодом (около 125 миллионов лет назад). Кроме того, они развеяли первоначальные сомнения относительно отнесения нового рода к группе саговников.

Получив дополнительную информацию от нового ископаемого растения, исследователи KU были "вполне уверены" в своем филогенетическом анализе, показывающем положительное родство Skyttegaardia с саговниками.

По словам исследователей, их описание первобытного растения показывает, как палеоботаника может рассказать нам больше о том, как природа действует в глубоком времени. Время, так же как и окаменелости, может открыть нам такие открытия, которые не очевидны при изучении только живых растений или организмов.

Этот пример является отличным примером того, как окаменелости могут способствовать нашему пониманию эволюции в течение длительных периодов времени. Он также подчеркивает важность сохранения и изучения окаменелостей для будущих поколений, чтобы получить представление об истории жизни на Земле.

Несмотря на трудности, открытие 80-миллионнолетней пыльцевой шишки дает более четкое понимание эволюционной истории саговников. Оно позволяет предположить, что эти растения не являются "живыми ископаемыми", а имеют более динамичную эволюционную историю, чем считалось ранее.

Кроме того, это открытие подчеркивает настоятельную необходимость защиты саговников, которые находятся под угрозой исчезновения. Они сталкиваются с многочисленными угрозами, включая потерю среды обитания, изменение климата и незаконную торговлю. По словам Элгорриаги, "незаконная торговля саговниками также является серьезной проблемой".

Фокус ранее рассказывал, почему придется просмотреть хронологию эволюции: исследователи обнаружили окаменелость перца чили.