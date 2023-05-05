Удивительное разнообразие. В детских подгузниках нашли 10 000 вирусов-убийц, неизвестных науке

В течение пяти лет исследователи изучали детские экскременты и пришли к удивительным заключениям.

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Несмотря на то, что в последние несколько лет репутация вирусов существенно пострадала, ученые напоминают, что подавляющее большинство из них все же не заражают людей и животных. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении содержимого детских подгузников и были весьма взволнованы находками, пишет Science Alert.

В общей сложности исследование группы ученых из Дании, Франции и Канады продлилось 5 лет, в течение которых они изучили экскременты 647 датских младенцев. В ходе исследования ученые обнаружили, что образцы подгузников содержали удивительные 10 000 видов вирусов, что в 10 раз больше количества видов бактерий у тех же детей. Однако самым удивительным оказалось то, что большинство из обнаруженных вирусов не были ранее описаны наукой.

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Ученые отмечают, что 90% всех вирусов, которые были ими обнаружены, являются убийцами бактерий. Простыми словами, это бактериофаги, которые заражают исключительно бактерии и, по сути, составляют большую часть микробиома человека.

Нужно понимать, что микробиом человека представляет собой сложную совокупность микроорганизмов, включая:

бактерии;

археи;

микробные эукариоты;

вирусы.

При этом вирусная составляющая кишечного микробиома человека (вирома) в основном состоит из бактериофагов, которые на самом деле помогают поддерживать здоровье и разнообразие нашего кишечного микробиома.

Используя результаты 5-летнего исследования ученые создали нечто вроде "атласа разнообразия вирусов ДНК кишечника младенцев". В этом атласе они сгруппировали вирусы в новые семейства и порядки, исходя из того, насколько похожи их геномы друг на друга. В общей сложности они собрали "карту" из 248 семейств, из которых ранее были известны только 16. К слову, 232 семейства новых вирусов ученые решили назвать в честь младенцев, которые приняли участие в исследовании, например:

Sylvesterviridae;

Rigmorviridae;

Tristanviridae.

Любопытным является тот факт, что у каждого человека есть свой уникальный набор бактериофагов и других вирусов, которые почти не пересекаются у двух разных людей. В то же время известно, что каждый кишечный виром остается стабильным в течение всей жизни. Простыми словами, даже во взрослом возрасте вы носите в себе тот же набор вирусов, что и в детстве. Впрочем, сразу после рождения ребенка его виром весьма отличается от взрослого и стабилизируется лишь через два года жизни.

Ученые сравнили 10 000 обнаруженных вирусов с обширными коллекциями вирома и пришли к выводу, что лишь около 800 их них были обнаружены ранее. Это значит, что с возрастом "детские бактереофаги" постепенно заменяются взрослыми. Исследователи полагают, что эта замена частично связана с бактериальными хозяевами, которых заражают эти вирусы.

Ранее Фокус писал о том, что детей "косит" энтеровирус, вызывающий паралич.