Краткий путеводитель по концу света: названы 10 самых вероятных причин апокалипсиса на Земле

В этом году часы Судного дня остановились на рекордных 90 секундах до полуночи, а это значит, что угроза конца света ближе, чем когда-либо.

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Голливуд снял бесчисленное количество фильмов о том, как на Земле происходит конец света по совершенно разным причинам. Но если Армагеддон все же произойдет в реальности, какими будут его предпосылки?

Скитающаяся по космосу черная дыра, гигантский астероид или ядерная война – все эти происшествия могут привести к концу света, впрочем, как и нашествие роботов-убийц или изменение магнитного поля Земли.

Реальность Армагеддона может показаться туманной, но как ни крути, часы Судного дня в этом году остановились на рекордных 90 секундах до полуночи. Мировое научное сообщество считает, что человечество близко к вымиранию больше. чем когда-либо.

Так каким же может быть конец всего живого на Земле, а, возможно, и самой планеты? Вот 10 самых объективных и вероятных сценариев конца света на планете.

№1. Удар гигантского астероида

66 млн лет назад астероид уже убил 75% растений и животных на Земле Фото: Live Science

Падение астероида на Землю 66 млн лет назад уже привело к апокалиптическим событиям, в результате которых на планете вымерли динозавры.

Печально известный астероид Чиксулуб упал на Землю на территории современного Мексиканского залива. В результате удара на планете поднялось ужасающих масштабов цунами, а также в атмосферу поднялись облака сажи и пыли, что изменило климат и уничтожило 75% растений и животных на Земле.

Согласно подсчетам ученых, падение на Землю таких астероидов-убийц происходит примерно один раз в 100 млн лет. Если верить этой теории, следующий удар гигантского астероида по нашей планете произойдет примерно через 30 млн лет. Правда, дальнейшее развитие технологий поможет сгладить, а то и вовсе избежать разрушительных последствий.

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Например, еще в прошлом году NASA успешно изменило траекторию полета астероида Диморфос. Космический аппарат врезался в камень шириной 160 м. Как известно, Диморфос не представлял никакой опасности для Земли, но стал отличным "подопытным кроликом".

Плюс к этому стоит добавить постоянно улучшающиеся системы мониторинга, которые позволяют ученым следить за потенциальными угрозами из космос.

В целом, конечно, исключить падение астероида на Землю невозможно, но скорее всего, его удар будет не настолько разрушительным, как в предыдущий раз.

№2. Восстание роботов-убийц

В наши дни такие фантастические фильмы как "Терминатор" уже не кажутся простой выдумкой Фото: Скриншот/Nasa

В последнее время появляется все больше предостережений об опасностях, которые может представлять для человечества искусственный интеллект (ИИ).

Особенно ситуация обострилась после того, как появились такие чат-боты как ChatGPT, моментально покорившие мир. В Силиконовой долине разразился нешуточный спор по поводу того, стоит ли взять под более строгий контроль быстро развивающуюся технологию.

В спор были вовлечены даже такие умы, как основатель Microsoft Билл Гейтс и генеральный директор Google Сундар Пичаи, поддержавшие технологию ChatGPT. В это же время против нее выступили основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, а также соучредитель Apple Стив Возняк.

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Этот ожесточенный спор получил еще больший размах, когда более тысячи технологических магнатов подписали письмо, которое призывает "остановить крайне опасную гонку" по развитию ИИ. В документе говорится, что необходимо срочно реагировать на ситуацию, иначе люди полностью потеряют контроль над технологий и будут уничтожены роботами.

Подогрело ситуацию и то, что недавно "крестный отец ИИ" Джеффри Хинтон ушел из Google — он сослался на то, что чат-боты очень скоро могут стать умнее людей. Хинтон также добавил, что ИИ уже способен хранить больше информации, чем человеческий мозг, и это лишь вопрос времени, когда ИИ полностью затмит нас.

Хинтон предположил, что, например, такие диктаторы, как президент РФ Владимир Путин, обязательно попробуют использовать ИИ для "плохих дел", программируя роботов, чтобы "получить еще больше власти".

И Хинтон не первый кто высказал свои опасения по поводу искусственного интеллекта. Несколько лет назад известный профессор Массачусетского технологического института Макс Тегмарк предупреждал, что люди могут стать рабами созданных ими же машин. Также ранее Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал запретить машины, которые "обладают способностью убивать". Такое заявление было сделано на фоне опасений, что разработки в сфере ИИ могут привести к появлению роботов, которые смогут самостоятельно выбирать и атаковать цели.

Ученые считают, что такие роботы станут "третьей революцией" в военном деле — после открытия пороха и изобретения ядерного оружия.

В наши дни такие фантастические фильмы, как "Терминатор", уже не кажутся простой выдумкой. Шансы на то, что именно роботы станут катализатором конца света – очень велики. Многие эксперты в этой сфере полагают, что сингулярность – момент, когда ИИ превзойдет человеческий интеллект, на самом деле, очень близка. Возможно, достаточно скоро мы сами сможем увидеть, чем обернется изобретение искусственного интеллекта для человечества.

№3. Извержение супервулкана

Когда происходит извержение такого вулкана, на планете кардинально меняется климат и экология Фото: MAYOBS2 Campaign

Супервулканы – одна из самых серьезных угроз человеческому существованию, которая имеет природное происхождение. Хорошие новости в том, что извержения этих супервулканов происходят на Земле довольно редко, примерно один раз в 100 тысяч лет.

Когда же происходит извержение такого вулкана, на планете кардинально меняется климат и экология.

Самый известный в мире супервулкан в Йеллоустонском национальном парке извергался три раза за последние 2,1 млн лет и остается активным до сих пор.

По словам экспертов, если бы сейчас произошло одно из таких извержений, тогда планету бы постиг конец света. Вначале произошла бы серия мощных землетрясений, а после раскаленную лаву вібросит на 64 км и облака пепла закроют небо.

Именно пепел в этом сценарии представляет наибольшую угрозу для жизни на Земле. Газы и пепел, которые будут подниматься в атмосферу на протяжении нескольких дней, погрузят планету во тьму, а также нанесут непоправимый урон легким людей.

На планете резко упадет температура, что затруднит или сделает невозможным сельское хозяйство и приведет к мировому голоду.

Пока такую угрозу ученые называют маловероятной, но полностью ее исключить не могут.

№4. Прибытие инопланетян

Только в нашей галактике обнаружено более 5 тыс. экзопланет, которые могут быть обитаемыми Фото: space.com

Самое большое беспокойство вызывает тот факт, что если инопланетная раса сможет долететь до Земли, значит, она будет настолько развита, что человечество окажется абсолютно беззащитным.

По словам писателей-фантастов, такой сюжет больше бы походил на то, как если бы армия США "брала под свой контроль первобытное племя".

Многие эксперты-космологи сходятся во мнении, что инопланетная жизнь наверняка существует во Вселенной. Как известно, только в нашей галактике обнаружено более 5 тыс. экзопланет, а всего во Вселенной насчитывается около 200 млрд галактик, и это только тех, которые мы можем увидеть.

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Но вопрос заключается в другом, будет ли эта инопланетная жизнь действительно разумной?

"Если вы обратитесь к истории, то увидите, что контакты между людьми и менее разумными организмами часто приобретали катастрофический результат, а столкновения более развитой цивилизации с более примитивной заканчивались неудачно для последних", — писал известный физик-теоретик Стивен Хокинг.

Он поддерживал поиски инопланетных цивилизаций, но предостерегал от отправки в космос сообщений, раскрывающих наше присутствие на Земле.

Несмотря на это, ученые все же собираются передать в космос сообщение с информацией о местонахождении Земли, рассчитывая на то, что оно будет получено инопланетной цивилизацией. Новое сообщение под названием "Маяк в Галактике" представляет собой обновленную версию знаменитого сообщение Аресибо, которое было отправлено в космос в 1974 году.

Теперь остается надеяться на то, что инопланетная раса, получившая сообщения с Земли, не окажется воинственной.

№5. Смерть Солнца

Умирающая звезда, когда у нее закончится топливо, проглотит Меркурий, Венеру и даже Землю Фото: Express

Пожалуй, это один из самых захватывающих сценариев – жизнь на Земле будет уничтожена звездой, которая ее ранее поддерживала.

По словам экспертов, есть все шансы, что умирающая звезда, когда у нее закончится топливо, проглотит Меркурий, Венеру и даже Землю. Но это произойдет не раньше, чем через 5 млрд лет, а пока астрономы увидели яркий пример в космосе.

На расстоянии в 12 тыс. световых лет от Земли умирающая звезда проглотила планету, и это произошло в нашей с вами галактике Млечный Путь. Раскаленный мир размером с Юпитер был втянут в атмосферу умирающей звезды, а потом растворился в ее ядре.

"Мы увидели будущее Земли. Если бы инопланетная цивилизация наблюдала бы за нами с расстояния в 10 тыс. световых лет, глядя на то, как Солнце поглощает Землю, то они бы увидели, как звезда ярко вспыхивает, а после вокруг нее образуется облако пыли", — говорят исследователи из Массачусетского технологического института.

№6. Инверсия магнитного поля Земли

Магнитное поле Земли может на время полностью исчезнуть Фото: Andrzej Wojcicki/Getty Images

В истории нашей планеты Северный и Южный магнитные полюса менялись местами каждые 200 – 300 тысяч лет. Последний раз это происходило 780 000 лет назад, и ученые предполагают, что следующий такой переворот полюсов является неизбежным.

Конечно, в эпоху GPS может показаться, что это не такая большая проблема, но только лишь на первый взгляд. Исследователи считают, что колебание магнитных полюсов Земли привело к вымиранию неандертальцев, так как резко изменило климат на планете.

Событие произошло в конце последнего ледникового периода и известно под названием палеомагнитный экскурс Лашамп-Каргаполово. Колебание магнитных полюсов планеты было коротким и очень слабым в сравнении с полной инверсией магнитного поля Земли.

Дело в том, что когда происходит полный переворот, ему предшествует ослабевание магнитного поля Земли почти до нуля. Перевернутые полюса восстанавливают свою силу примерно через столетие.

Некоторые опасения вызывает тот факт, что уже сейчас сила магнитного поля Земли ослабела на 5% за последние 100 лет. Не стоит объяснять, насколько важно магнитное поле для жизни на планете.

Правда, исследование ученых из Лундского университета, которые проанализировали данные о силе геомагнитного поля Земли за последние 9 тыс. лет, говорят о том, что инверсии ждать в ближайшее время не стоит.

№7. Пандемия

Какой бы ни была тяжелой эта пандемия, ученые уверены в том, что следующая будет еще хуже Фото: Getty Images

Человечество уже пережило пандемию коронавируса Covid-19, которая началась в 2020 году и была отменена лишь в недавно, в 2023 году. Согласно официальной статистике, вирус унес жизни около 20 млн человек во всем мире.

Какой бы ни была тяжелой эта пандемия, ученые уверены в том, что следующая будет еще хуже.

По-настоящему апокалиптическая болезнь должна быть неизлечимой (как Эбола), смертельной в большинстве случаев, крайне заразной и иметь длительный инкубационный период (как ВИЧ).

Если такие ужасающие черты получит какой-либо патоген, тогда пандемия и правда может привести к концу света.

"Мы уверены в том, чтовирус Covid-19 будет продолжать передаваться между людьми, и это история всех пандемий. Понадобились десятилетия для того, чтобы исчезли последние вспышки пандемического вируса 1918 года. В большинстве случаев пандемия по-настоящему заканчивается только тогда, когда начинается следующая", — отмечает доктор Майк Райан из программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

№8. Блуждающая черная дыра

Поскольку даже свет не может покинуть черную дыру, значит, и у Земли не будет никаких шансов Фото: phys.org

Исследователям предстоит еще много узнать о черных дырах, даже несмотря на то, что у человечества уже есть первые прямые снимки этих загадочных объектов.

На данный момент мы точно знаем, что в центре нашей галактики Млечный Путь находится сверхмассивная черная дыра под названием Стрелец А*. Также в далекой галактике мы обнаружили пока самую крупную черную дыру, которая в три миллиона раз больше нашей планеты.

Ближайшие черные дыры были обнаружены в 1560 и 3800 световых годах от Земли. На таком расстоянии космические монстры не представляют опасности для планеты, но во Вселенной также существуют и черные дыры-изгнанники, которые беспрепятственно бороздят просторы космоса.

Только в прошлом месяце NASA обнаружило одного такого блуждающего монстра, который пока находится в 7,5 млрд световых лет от Земли. Это достаточно далеко от нас, но проход через Солнечную систему даже маленькой черной дыры, например, размером с нашу Луну, приведет к настоящей катастрофе.

Поскольку даже свет не может покинуть черную дыру, значит, и у Земли не будет никаких шансов. Нашу планету затянет в горизонт событий черной дыры, где Землю либо разорвет на части, либо выбросит в другую часть Вселенной. Такого полета не переживет ни одна живая душа на планете.

№9. Ядерная война

Вымрет ли человечество, будет зависеть от того, спровоцирует ли ядерный удар так называемую "ядерную зиму" Фото: Getty Images

Страх перед началом ядерной войны преследует человечество на протяжении десятилетий. Начиная с Холодной войны между США и СССР и заканчивая нападением России на Украину, а также угрозы, исходящие от Северной Кореи, перспектива ядерной войны кажется все реальнее.

По некоторым оценкам, риск начала ядерной войны в следующем столетии составляет около 10%, что уже достаточно высокий показатель.

Вымрет ли человечество, будет зависеть от того, спровоцирует ли ядерный удар так называемую "ядерную зиму", когда солнечный свет будет полностью заблокирован в атмосфере Земли. Тогда температура на планете может опуститься ниже точки замерзания, а озоновый слой, скорее всего, будет полностью разрушен. Это повлечет за собой массовый голод и крах человеческой цивилизации.

Для такого эффекта должны быть запущены самые мощные ядерные бомбы, которые смогут поднять пыль высоко в атмосферу Земли.

№10. Глобальное потепление

Если же температура на Земле продолжит расти, это приведет к неконтролируемому парниковому эффекту Фото: Getty Images

За последние 500 млн лет на Земле произошло пять массовых вымираний, которые кардинально меняли облик жизни на планете. Некоторые ученые утверждают, что шестое массовое вымирание на Земле уже идет — и его запустило глобальное потепление, вина за которое лежит на людях.

Эксперты прогнозируют, что в ходе изменения климата средняя глобальная температура на планете может подняться на 4° C. Такой сценарий вполне реален, если не будут предприняты незамедлительные и значительные меры для сдерживания потепления.

Также существует риск того, что глобальная температура может подняться на 6° C, что станет еще более катастрофическим событием.

Такие изменения прежде всего ударят по бедным странах мира, чьи территории станут непригодными для жизни, что, в свою очередь, приведет к массовой гибели, голоду и не менее массовой миграции.

Ученые из Гарвардской медицинской школы считают, что планета Земля станет идеальным местом для распространения инфекционных заболеваний с идеальным климатом для паразитов и тропических патогенов.

Если же температура на Земле продолжит расти, то это приведет к неконтролируемому парниковому эффекту, который может сделать нашу планету похожей на Венеру, где температура в обычный день составляет 482° C.

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