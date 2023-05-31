Древний бродяжка. Ученые обнаружили сумчатого гиганта, чьи лапы идеально подходили для скитаний (фото)

Исследователям посчастливилось обнаружить окаменелости сумчатого размером с носорога, который бродил по Земле около 40 000 лет назад.

Related video

Сегодня около 80% территории Австралии представляют собой засушливые участки земли, однако так было не всегда. В период раннего плиоцена, около 5,4-3,6 миллиона лет назад, климат Австралии был более тепличным, а континент покрывали обширные леса и разнообразные сумчатые животные, пишет Science Alert.

В 2017 году ученые из Университета Флиндерса обнаружили скелет, "вмонтированный" в скалы на реке Уорбертон, на станции Каламурина в Австралийском заповеднике дикой природы на севере Южной Австралии. Исследователи определили, что скелет принадлежал виду из семейства Diprotodontidae — группы четвероногих травоядных сумчатых, которые считались самыми крупными из своего вида. В новом исследовании ученые реконструировали внешний вид и повадки этого гигантского сумчатого размером с носорога.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Уже известно, что ближайшими родственниками дипротодонтид являются вомбаты, однако они также далеки друг от друга, как кенгуру и опоссумы. Исследователи и ранее находили части окаменелостей этих сумчатых, однако долгое время было трудно реконструировать их внешний вид, так как предыдущие находки включали лишь зубы или челюсти.

Карта месторождений ископаемых, где был обнаружен этот вид (A и B). Крупный план основной части формации Тирари (C) Фото: The Conversation

Общий широко распространенный характер останков этих давно вымерших сумчатых указывает на то, что они были частью обширных австралийских экосистем, пока не вымерли последние виды, в том числе Diprotodon optatum размером с носорога, которые исчезли с лица Земли 40 000 лет тому назад.

Ученые отмечают, что им редко удавалось найти несколько костей из одного скелета, а потому найденные в 2017 году и недавно описанные останки так важны для понимания жизни этого вида. В ходе исследования ученые сравнили обнаруженный скелет с более чем 2 000 образцами дипротодонтид, хранящихся в музеях по всему миру.

Отпечаток руки и ноги Diprotodon optatum - без признаков пальцев Фото: The Conversation

Анализ скелета показал, что кости принадлежат новому роду, который ученые назвали Ambulator, что переводится как "ходок" или "странник", и это неспроста. Исследователи выбрали это название из-за структуры ног и ступней сумчатого, которые идеально подходили для скитаний на большие расстояния в поисках пищи и воды.

По словам ученых, они использовали 3D-сканер, чтобы реконструировать внешний вид сумчатого. Исследователи редко думают о ходьбе как о каком-то особом навыке, однако когда животное достигает таких размеров, любое движение может быть энергетически затратным. Поэтому в данном случае эффективность выходит на передний план.

Сравнение левой руки трех дипротодонтидов Фото: The Conversation

Любопытно, что большинство современных крупных травоядных являются когтеобразными, например, слоны и носороги передвигаются на кончиках пальцев, а их лодыжки и запястья буквально не касаются земли. При этом дипротодонтиды были стопоходящими, то есть, их пяточная кость касалась земли во время шага. Простыми словами, их способ передвижения весьма напоминал человеческий. Подобная стойка помогает распределять вес и снижает потери энергии при ходьбе, но также требует и большей потери энергии при других движениях, например, беге.

Теперь исследователи полагают, что развитие запястья и лодыжки у этих сумчатых означало, что их походка была весьма неуклюжей, а пальцы стали почти бесполезными и, вероятно, не соприкасались с землей при ходьбе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что сумчатые намного более развиты, чем другие млекопитающие.