Ахурамазда и Заратустра. Откуда происходит самая древняя в мире религия, которой почти 10 тыс. лет

Первые религии не имели универсальных систем верований или обширных сводов правил и опирались на концепцию магической власти над животными. На этой почве развитие сложных мифологий с богами, героями и злодеями, как на Индийском субконтиненте и в Древней Греции, заняло значительное время.

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Хотя иудаизм часто считают древнейшей монотеистической религией, которой около 4 000 лет, существует еще более древняя религия, существующая и сегодня: зороастризм. Основные принципы зороастризма, изложенные в его центральном тексте Ясна, имеют сходство с другими религиями, пишет Grunge.

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Определить точный возраст зороастризма сложно из-за недостатка письменных исторических записей. Некоторые источники считают, что его происхождение датируется примерно 4000-3500 годами назад, однако существует много устных преданий задолго до них. Теософское общество Америки упоминает, что древние греки датировали жизнь Заратустры 6350 годом до н.э., то есть потенциально этой религии более 8 000 лет.

Они охватывают веру в одно верховное божество, Ахурамазду, который создал человечество, а также концепции поклонения, праведности, зла и существования злых сил, противостоящих человечеству. Религия также почитает пророка Заратустру и подчеркивает гармоничный космический порядок, известный как Аша. Считается, что зороастризм повлиял на иудаизм во время вавилонского изгнания в 6 веке до нашей эры, распространившись из современного Ирана в соседние регионы, включая Индию и Пакистан.

Огонь играет центральную символическую роль, олицетворяя чистоту и связь Ахурамазды с солнцем Фото: Pexels

Подобно еврейской и христианской Библии, священные тексты зороастризма состоят из различных произведений, накопленных в течение длительного периода. Среди них важное место занимает Авеста, важнейшим разделом которой является Ясна. Ясна — это сборник из 72 гимнов, переплетенных с религиозными ритуалами. Вместо того, чтобы быть жестким доктринальным текстом, Ясна демонстрирует выразительные поэтические качества. Огонь играет центральную символическую роль, олицетворяя чистоту и связь Ахурамазды с солнцем.

Хотя зороастризм со временем распространился в Индии и Пакистане, Британская библиотека предполагает, что его истоки, вероятно, восходят к племенам политеистических кочевых скотоводов, которые жили в этом регионе. Географическая близость северо-западной Индии, Пакистана и Ирана вдоль побережья Оманского залива подтверждает эту теорию. Кроме того, зороастризм имеет общее наследие с индуизмом, который возник на индийском субконтиненте и записал свои устные традиции в поэтических Ведах между 1500 и 500 годами до нашей эры.

Существуют разные мнения относительно места рождения Заратустры, основателя зороастризма. История предполагает, что он мог родиться на территории современного Афганистана или Ирана. Как бы то ни было, в развитии религиозных институтов прослеживается общая закономерность: божественные откровения. Заратустра получил истины от Ахурамазды, верховного бога, и начал проповедовать людям в сельской местности. Подобно истории Иисуса, Заратустра начал свою миссию в возрасте 30 лет и столкнулся с искушением злого духа Ангра-Майнью. Стараясь не оттолкнуть местных жителей, Заратустра не осуждал их богов, но подчеркивал Ахурамазду как первоначального создателя.

Кир, известный тем, что положил конец еврейскому вавилонскому изгнанию, способствовал перекрестному опылению между зороастризмом и иудаизмом, что позже повлияло на христианство Фото: Википедия

Зороастризм процветал как доминирующая религия Персидской империи, основанной Киром Великим в 550 году до нашей эры. Кир, известный тем, что положил конец еврейскому вавилонскому изгнанию, способствовал перекрестному опылению между зороастризмом и иудаизмом, что позже повлияло на христианство. Завоевание Александром Македонским Персидской империи в 330 г. до н. э. ознаменовало значительные изменения, за которыми последовало правление парфянской (247-224 гг. до н. э.) и сасанидской (224 г. до н. э. — 651 г. н. э.) династий.

Возвышение ислама в 7 веке н. э. во главе с пророком Мухаммедом привело к упадку империи Сасанидов и постепенному упадку зороастризма как господствующей мировой религии. Однако зороастризм продолжал развиваться до и после своего упадка, а сохранившиеся тексты формируют основу современного понимания.

Одним из фундаментальных верований в зороастризме является понятие "Аша". Зороастрийский образовательный институт описывает Ашу как божественный закон, дарованный Ахурамаздой человечеству, который направляет людей к самореализации и совершенству. Он охватывает соблюдение принципов правильного поведения, истины, справедливости и праведности, определенных Ахурамаздой при сотворении Вселенной.

Зороастризм также признает разделение между духовной и физической сферами, признавая, что выбор, сделанный в одной сфере, влияет на другую. Акты гнева, насилия и обмана строго запрещены, поскольку они запускают работу Аши, что приводит к наказанию в потустороннем мире. Честность, сострадание, милосердие и выполнение обещаний — это добродетели, которые высоко ценятся. Кроме того, зороастризм пропагандирует равенство независимо от пола, расы или этнической принадлежности.

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