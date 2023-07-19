Помощь откуда не ждали. Слюна клещей способна лечить артрит и болезни сердца

Клещи не просто вредители, ведь согласно новому исследованию, они могут стать ключом к излечению распространенных и опасных заболеваний.

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Сказать, что клещи — не самые любимые нами существа будет большим преуменьшением, но австралийские ученые обнаружили, что эти маленькие вредители могут помочь нам создать новые способы борьбы с воспалениями. Все дело в уникальном белке, содержащемся в слюне клещей, пишет New Atlas.

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Иммунная система нашего организма отвечает на травмы и инфекции воспалительной реакцией. Обычно это хорошо, поскольку помогает заживлять раны и бороться с инородными организмами. Но иногда воспалительная реакция может выйти из-под контроля, что приводит к хроническим заболеваниям, таким как болезни сердца или ревматоидный артрит.

Необычность клещей заключается в том, что при укусе они могут отключать воспалительную реакцию. Это позволяет им оставаться прикрепленными к хозяину незаметно. Для этого они выделяют из своей слюны группу противовоспалительных белков, известных как эвазины, которые не дают нашему организму вызвать воспалительную реакцию.

Исследователей из Университета Монаша особенно заинтересовал новый тип этих белков, который они назвали эвазины A3. Они обнаружили, что эти белки могут останавливать более широкий спектр воспалительных сигналов нашего организма, чем другие типы белков.

В лабораторных испытаниях ученые смогли использовать эти эвазины A3 для остановки воспаления, способствующего развитию сердечно-сосудистых заболеваний и ревматоидного артрита. Это особенно важный момент, поскольку речь идет о распространенных заболеваниях, и это может открыть новый способ их лечения для миллионов людей.

Однако эти исследования пока находятся на ранних стадиях. Хотя результат последнего исследования и имеет потенциал, мы пока не можем говорить о создании нового лекарства на основе слюны клеща. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, можно ли безопасно и эффективно превратить это открытие в лекарство для людей.

Но первый и важный шаг уже сделан. Как пояснил один из ведущих исследователей, Рам Бхусал, "эвазины, полученные из клещей, представляют собой новый класс противовоспалительных средств. Как таковые, они предлагают новый взгляд и альтернативную стратегию снижения воспаления в организме. Это может привести к созданию нового поколения противовоспалительных препаратов, что позволит улучшить возможности лечения людей с хроническими воспалительными заболеваниями".

Таким образом, хотя нам и противно обнаруживать на себе клещей, они, как ни странно, могут помочь нам найти новые способы борьбы с некоторыми распространенными и изнурительными заболеваниями.

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