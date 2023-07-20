Невидимые и могущественные. Как электромагнитные волны влияют на нашу жизнь и мозг

От звонка родным на другом конце континента до выявления повреждений в организме и способности чувствовать тепло. Сложно недооценивать влияние электромагнитных волн на все аспекты нашей жизни.

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Всю нашу жизнь нас окружают невидимые волны энергии, известные как электромагнитные волны. Они повсюду, путешествуют вокруг нас, излучаются нашими устройствами, такими как ноутбуки и мобильные телефоны, или естественным образом исходят от Солнца и звезд. Проблема в том, что виляние этого вездесущего явления на наш мозг и его восприимчивость к этим волнам до сих пор не изучены полностью. Но чтобы внести хоть толику понимания в эту сложную область, мы можем собрать все имеющиеся у нас на данный момент знания, пишет IFLScience.

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Электромагнитные волны имеют различные формы в зависимости от уровня их энергии. Те, что обладают наименьшей энергией, называются радиоволнами, а самые мощные — гамма-лучами. Между этими двумя крайними точками находится видимый свет — та часть спектра, которую воспринимают наши глаза, и которая помогает нам видеть мир.

Интересно, что наш мозг сам по себе не может обнаружить эти волны. Он полагается на другие части нашего тела, которые чувствуют их, а затем передают эту информацию для обработки. Например, наши глаза настроены на интерпретацию видимого света. Эти волны отражаются от предметов и попадают в глаза, где миллионы клеток, каждая из которых специализируется на распознавании различных цветов — красного, зеленого или синего, преобразуют этот свет в электрические сигналы. Эти сигналы передаются в мозг, который интерпретирует их как изображение.

Однако не только человек настроен на определенные участки электромагнитного спектра. Многие животные воспринимают его иначе, чем мы. Например, бабочки видят ультрафиолетовые волны — более высокоэнергетическую форму света, невидимую для нас. Некоторые цветы даже пользуются этим преимуществом, отражая большое количество ультрафиолетовых волн, что облегчает их обнаружение бабочками.

Однако наша способность воспринимать электромагнитные волны не ограничивается зрением. Мы также косвенно воспринимаем инфракрасные волны как тепло. Если вы стоите у костра, инфракрасные волны, которые он излучает, воспринимаются вашей кожей, которая посылает сигналы в мозг, давая понять, что рядом находится что-то горячее.

Однако не все волны обнаруживаются нашим организмом естественным образом. Возьмем, к примеру, радиоволны. Хотя эти волны окружают нас повсюду, наш организм не может воспринимать их напрямую. Тем не менее, мы научились использовать их энергию. Радиоприемники, устройства Wi-Fi и даже наши мобильные телефоны преобразуют эти волны в сигналы, которые мы можем воспринимать, например, звук или данные.

Более того, рентгеновское излучение, еще один вид электромагнитных волн, невероятно полезно в медицине. С их помощью можно заглянуть внутрь нашего тела, не делая ни одного разреза. Когда рентгеновские лучи проходят через тело, они по-разному поглощаются различными тканями, создавая изображение, которое позволяет обнаружить скрытый перелом или внутреннюю аномалию.

Эта информация рисует картину взаимосвязи между нашим телом и окружающим его невидимым миром. Наше тело — не просто пассивный реципиент, а активный интерпретатор окружающей среды, преобразующий множество сигналов в ощущения. Именно благодаря такому обмену информацией с электромагнитным спектром мы можем видеть, ощущать тепло, общаться на расстоянии и наслаждаться песнями по радио.

Понимание того, как наш организм взаимодействует с электромагнитными волнами, не только интересно с интеллектуальной точки зрения, но и имеет практическое значение. Понимание этого взаимодействия энергии может открыть новые возможности в будущем — от создания новых методов медицинской диагностики до совершенствования коммуникационных технологий.

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