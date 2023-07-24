Шапочки из фольги останутся в прошлом: ученые нашли ключевой способ укрепить доверие к науке

Ученые выяснили, что повышение уровня образования не влияет на восприимчивость людей к научным фактам и их желание признавать что-либо в угоду своим убеждениям.

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В мире, где нам ежедневно доступны гигабайты непроверенной информации, зачастую то, что мы считаем правдой, оказывается скорее мифом, чем фактом. Одним из таких представлений, подвергшихся исследованию, является идея о том, что повышение уровня образования автоматически приводит к большему признанию науки. Новое исследование опровергает это предположение, известное как "модель информационного дефицита", и показывает, что доверие к науке не обязательно растет с повышением уровня образования, пишет ScienceAlert.

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Новый взгляд на доверие общества к науке был проведен исследователями Нейцем Плолем и Бояном Мусилом из Университета Марибора, Словения. Они опросили 705 жителей США с целью выяснения взаимосвязи между образованием и доверием к науке.

Хотя авторы обнаружили слабую связь между образованием и доверием к конкретным научным областям, при учете других факторов эта связь исчезала. Проще говоря, если заваливать людей научными фактами, это не обязательно приведет к росту их доверия к науке.

Итак, если не образование, то что же влияет на доверие людей к науке? Исследователи обнаружили три ключевых фактора: политический консерватизм, религиозность и конспирологические убеждения. Однако среди них выделяется одна черта, оказывающая наиболее сильное влияние, — открытость к изменению своей точки зрения, аспект так называемой "интеллектуальной скромности".

Концепция интеллектуального смирения уже изучалась ранее, в частности, в контексте вакцины COVID-19. Предыдущие исследования показали, что люди, демонстрирующие интеллектуальную скромность и допускающие возможность ошибиться, с большей вероятностью примут участие в вакцинации.

Но даже с учетом этого открытия Плоль и Мусил отметили, что их исследование может объяснить только одну треть результатов, оставляя две трети неучтенными. Это позволяет предположить, что здесь действуют и другие факторы, которые могут быть упущены из виду психологами и учеными в их стремлении укрепить доверие общества к науке.

Одним из возможных подходов может быть понимание и устранение логических заблуждений и когнитивных предубеждений, которые часто влияют на человеческое мышление. Как показали предыдущие исследования, иногда людям легче отвергнуть научные данные, чем согласиться с тем, что их первоначальные убеждения могут быть ошибочными.

Какой вывод можно сделать из всего этого? Повышение доверия к науке со стороны общества может оказаться не таким уж простым делом, как простое повышение уровня образования. Возможно, необходимо обратить внимание на другие факторы, например, на готовность людей подвергать сомнению свои собственные убеждения и развитие критического мышления в обществе. Понимая это, мы сможем более эффективно работать над созданием более прочного моста между широкой общественностью и научным сообществом.

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