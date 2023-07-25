Многозадачные убийцы рака. Клетки внутри нас способны уничтожать сразу несколько видов недуга

Недавнее исследование позволило обнаружить новый тип "многоцелевых" иммунных клеток, что открывает новое перспективное направление в борьбе с раком.

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В результате революционного открытия ученые обнаружили новый тип иммунных клеток, способных произвести прорыв в лечении рака. Эти иммунные клетки, в отличие от своих обычных аналогов, способны воздействовать одновременно на несколько маркеров, связанных с раком, что в перспективе может предотвратить образование новых опухолей на срок до одного года, пишет New Atlas.

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Наша иммунная система — это охранник, который всегда начеку, чтобы не допустить вторжения микробов и болезней, в том числе и такого коварного и неумолимого убийцу, как рак. Однако иногда ей требуется подкрепление, особенно в борьбе с такими сильными противниками. Именно здесь и возникает концепция иммунотерапии. Врачи берут часть собственных иммунных клеток организма, делают их сильнее, а затем снова вводят в организм для борьбы с раком.

Исследователи из Университета Кардиффа более десяти лет изучали метод иммунотерапии, называемый терапией опухоль-инфильтрирующими лимфоцитами. Эти лимфоциты подобны спасательной бригаде, которая, в срочном порядке, первой прибывает на место преступления, в данном случае это образовавшаяся опухоль в вашем организме. Они непосредственно взаимодействуют с раковыми клетками, пытаясь их нейтрализовать. Ученые хотели понять, почему одни пациенты хорошо реагируют на это лечение, а другие — нет.

В ходе исследования они проанализировали образцы крови пациентов, успешно прошедших лечение, и обнаружили, что даже через год после выздоровления их Т-киллеры — тип иммунных клеток, все еще готовы бороться с раковыми клетками. Еще более интересным является то, что эти Т-клетки распознают и атакуют сразу несколько мишеней. Это необычно, поскольку обычно Т-киллеры запрограммированы на атаку одного конкретного белка на раковой клетке.

Складывается впечатление, что эти суперзаряженные Т-киллеры из числа выживших были многозадачными и атаковали больше целей, чем обычно. Эти многозадачные Т-клетки чаще встречались у пациентов, которые успешно боролись с раком.

Это открытие вселяет надежду, но ученые призывают к осторожности и дальнейшим исследованиям. Им необходимо подтвердить, являются ли эти многозадачные Т-клетки реальной причиной успешного лечения рака у некоторых пациентов.

В то же время их радует потенциал этих Т-киллеры. Если эти многозадачные клетки удастся воспроизвести в лабораторных условиях, то их можно будет использовать для лечения различных видов рака примерно так же, как в настоящее время генетически модифицированные CAR-T-клетки используются для лечения некоторых видов лейкемии, работая по тому же принципу.

Хотя это исследование находится еще на ранней стадии, оно открывает захватывающие возможности для будущего лечения рака. Возможно, именно эти многозадачные клетки-убийцы поврежденных клеток станут универсальным ключом к победе в борьбе с этим разрушительным заболеванием и множеством его подтипов.

Ранее Фокус писал о начале испытаний универсального препарата от рака. Благодаря широкому спектру применений препарата, онкологическое сообщество может вскоре по-новому взглянуть на лечение различных видов злокачественных опухолей.

Также Фокус писал о разработанном новом способе проверки на рак на дому. Исследователи полагают, что новая технология может диагностировать рак на ранней стадии с помощью всего одного анализа.