Багатозадачні вбивці раку. Клітини всередині нас здатні знищувати відразу кілька видів недуги

Недавнє дослідження дало змогу виявити новий тип "багатоцільових" імунних клітин, що відкриває новий перспективний напрямок у боротьбі з раком.

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У результаті революційного відкриття вчені виявили новий тип імунних клітин, здатних зробити прорив у лікуванні раку. Ці імунні клітини, на відміну від своїх звичайних аналогів, здатні впливати одночасно на кілька маркерів, пов'язаних із раком, що в перспективі може запобігти утворенню нових пухлин на термін до одного року, пише New Atlas.

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Наша імунна система — це охоронець, який завжди напоготові, щоб не допустити вторгнення мікробів і хвороб, зокрема й такого підступного і невблаганного вбивцю, як рак. Однак іноді їй потрібне підкріплення, особливо в боротьбі з такими сильними супротивниками. Саме тут і виникає концепція імунотерапії. Лікарі беруть частину власних імунних клітин організму, роблять їх сильнішими, а потім знову вводять в організм для боротьби з раком.

Дослідники з Університету Кардіффа понад десять років вивчали метод імунотерапії, званий терапією пухлино-інфільтруючими лімфоцитами. Ці лімфоцити подібні до рятувальної бригади, яка, в терміновому порядку, першою прибуває на місце злочину, в даному випадку це пухлина, що утворилася у вашому організмі. Вони безпосередньо взаємодіють з раковими клітинами, намагаючись їх нейтралізувати. Вчені хотіли зрозуміти, чому одні пацієнти добре реагують на це лікування, а інші — ні.

Під час дослідження вони проаналізували зразки крові пацієнтів, які успішно пройшли лікування, і виявили, що навіть через рік після одужання їхні Т-кілери — тип імунних клітин — все ще готові боротися з раковими клітинами. Ще більш цікавим є те, що ці Т-клітини розпізнають і атакують одразу кілька мішеней. Це незвично, оскільки зазвичай Т-кілери запрограмовані на атаку одного конкретного білка на раковій клітині.

Складається враження, що ці суперзаряджені Т-кілери з числа тих, хто вижив, були багатозадачними і атакували більше цілей, ніж зазвичай. Ці багатозадачні Т-клітини частіше зустрічалися у пацієнтів, які успішно боролися з раком.

Це відкриття вселяє надію, але вчені закликають до обережності та подальших досліджень. Їм необхідно підтвердити, чи є ці багатозадачні Т-клітини реальною причиною успішного лікування раку в деяких пацієнтів.

Водночас їх тішить потенціал цих Т-кілерів. Якщо ці багатозадачні клітини вдасться відтворити в лабораторних умовах, то їх можна буде використовувати для лікування різних видів раку приблизно так само, як наразі генетично модифіковані CAR-T-клітини використовуються для лікування деяких видів лейкемії, працюючи за тим самим принципом.

Хоча це дослідження перебуває ще на ранній стадії, воно відкриває захоплюючі можливості для майбутнього лікування раку. Можливо, саме ці багатозадачні клітини-вбивці пошкоджених клітин стануть універсальним ключем до перемоги в боротьбі з цим руйнівним захворюванням і безліччю його підтипів.

Раніше Фокус писав про початок випробувань універсального препарату від раку. Завдяки широкому спектру застосувань препарату, онкологічна спільнота може незабаром по-новому поглянути на лікування різних видів злоякісних пухлин.

Також Фокус писав про розроблений новий спосіб перевірки на рак вдома. Дослідники вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії за допомогою всього одного аналізу.