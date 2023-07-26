Понизить давление без таблеток: ученые назвали два действенных упражнения

Согласно недавнему исследованию, вид легких спортивных упражнений, называемых изометрическими, способен эффективно отрегулировать давление уже после двух недель.

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В мире фитнеса легко запутаться и погрязнуть в спорах о том, какой вид физической активности лучше. Иногда эти дискуссии настолько жаркие, что даже извечный спор о курице и яйце, кажется, нервно отходит на задний план. И этому есть причина, ведь выбор вида нагрузок может быть просто ошеломляющим: подъем тяжестей, бег, интервальные тренировки и этот список можно продолжать вечно. Но есть один вид упражнений, который не получает должного внимания и это изометрические упражнения, пишет New Atlas.

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Изометрические упражнения — это упражнения, при которых тело не двигается. Звучит странно для любого человека, привыкшего к тому, что физические нагрузки — это движение. Но вот в чем вся суть этого вида упражнений. Вы держите статичную позу, сокращая мышцы, не удлиняя и не укорачивая их. Это такие упражнения, как планки, приседания у стены, подъемы на икры, когда вы удерживаете позу в течение определенного периода времени. И несмотря на кажущуюся простоту, именно эти движения заставляют ваше тело становиться сильнее и развивать выносливость.

Исследователи из Университета Кентербери Крайст Черч, Великобритания, недавно обнаружили нечто удивительное в изометрических упражнениях: они могут быть наиболее эффективными для снижения артериального давления. Авторы изучили 270 исследований, проведенных в период с 1990 по 2023 год, в которых приняли участие 15 827 человек. Было обнаружено, что у людей, выполнявших изометрические упражнения в течение двух и более недель, наблюдалось наибольшее улучшение артериального давления.

Когда мы говорим об артериальном давлении, мы обычно имеем в виду два показателя: систолическое и диастолическое давление. Систолическое давление измеряет, насколько сильно кровь прижимается к стенкам артерий при сокращении сердца, а диастолическое давление — силу между сокращениями. Высокое систолическое давление часто ассоциируется с такими рисками для здоровья, как инфаркт и инсульт.

Исследователи обнаружили, что почти у 98% участников, выполнявших изометрические упражнения, систолическое давление улучшилось. Это очень важный результат, если учесть, что при комбинированных кардио- и силовых тренировках улучшение наблюдалось только у 76% участников, при динамических тренировках с сопротивлением — у 46%, при аэробных упражнениях — у 40,5%, а при высокоинтенсивных интервальных тренировках — у 39%.

Исследование показало, что приседания у стены являются наиболее эффективным изометрическим упражнением для снижения систолического артериального давления. Хотя бег эффективнее улучшает диастолическое давление, в целом изометрические упражнения оказались вне конкуренции.

Как и все подобные исследования, данная научная работа имеет свои ограничения, связанные с широким спектром анализируемых исследований. Однако она подчеркивает потенциальные преимущества изометрических упражнений для здоровья, которые часто игнорируются при выполнении других физических упражнений.

Прелесть изометрических упражнений заключается в их простоте и доступности. Они не оказывают сильного воздействия на выносливость, не требуют специального оборудования и много места. Кроме того, они безопасны и легко адаптируются к различным уровням физической подготовки, что делает их отличным вариантом для людей всех возрастов.

Исследовательская группа надеется, что полученные результаты помогут в будущем разработать рекомендации по выполнению физических упражнений, в частности, для профилактики и лечения повышенного артериального давления. Поэтому в следующий раз, когда вы будете планировать тренировку, почему бы не рассмотреть в качестве кандидата изометрические упражнения? Возможно, ваше сердце в будущем скажет вам за это спасибо.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.