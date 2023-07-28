Звезды по-настоящему мерцают: ученые записали, как звучит этот необычный процесс (видео)

Исследователи показали, как звучат мерцающие звезды после преобразования пульсирующих газовых волн внутри звезд в звуковые волны.

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Мы видим, как звезды мерцают в ночном небе, потому что земная атмосфера искажает звездный свет. Тем не менее, новое исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, показывает, что у звезд есть собственное мерцание, вызванное пульсирующими волнами газа на их поверхности, пишет Forbes.

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Мерцание больших звезд вызвано газовыми волнами, колеблющимися на их поверхности. Газовые волны возникают в ядрах, расположенных в центрах массивных звезд.

Эти места, известные как "зоны конвекции", очень турбулентны, поскольку газы выталкивают тепло наружу. Волны, создаваемые этими процессами, заставляют звездный свет становиться то ярче, то тусклее, и получается эффект дополнительного мерцания. Группа ученых превратила эти волны в звуковые волны, чтобы показать, как звучат мерцающие звезды.

По словам ученых, движения в ядрах звезд вызывают волны, подобные волнам в океане. Когда волны достигают поверхности звезды, они заставляют ее мерцать таким образом, что астрономы могут это увидеть. Это второе мерцание звезд вызвано волнами на поверхности звезды, где они сжимают и разжимают плазму, вызывая увеличение или уменьшение яркости света. Считается, что волнам могут потребоваться сотни тысяч лет, чтобы достичь поверхности.

Но в настоящее время это нельзя увидеть с помощью наземных телескопов. Но астрофизики впервые разработали компьютерные модели, которые позволяют определить, насколько сильно звезда должна мерцать в результате этих волн. Затем ученые использовали эти модели, чтобы рассчитать, насколько мерцание вызвано различными частотами и интенсивностью волн. Они преобразовали эти расчеты в звуковую дорожку, чтобы проиллюстрировать движение волн. Но получившиеся звуки на самом деле были изменены, ведь человек не может услышать изначальные частоты.

После изучения газовых волн для определения того, как звезды должны мерцать из-за этого процесса, ученые преобразовали данные в музыку, в частности, они использовали "Юпитер" из оркестровой сюиты Густава Холста "Планеты" и детскую песенку "Мерцай, мерцай, маленькая звезда".

По словам ученых, звезды становятся немного ярче или немного тусклее в зависимости от различных событий, которые происходят у них внутри. Мерцание, которое вызывают эти волны пока что невозможно увидеть, но ученые считают, что мощные телескопы будущего, возможно, смогут его обнаружить.

Это поможет астрономам узнать больше о самых внутренних регионах звезд, что важно, потому что именно в ядрах звезд появляются элементы, от которых зависит эволюция других космических объектов, да и других звезд.

Фокус уже писал о том, что планету Сатурн предлагают выбросить из списка газовых гигантов. Шестая планета Солнечной системы точно состоит из газообразных элементов, но она сильно отличается Юпитера.