Исторический прототип "вампира" графа Дракулы плакал кровавыми слезами: что обнаружили ученые

Исследователи сделали химический анализ писем, которые написал правитель Валахии, и пришли к выводу, что он страдал от необычной болезни.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Analytical Chemistry, правитель Валахии Влад Цепеш, также известный, как Влад Дракула, страдал от очень редкой болезни, поэтому мог плакать кровавыми слезами. Это показал химический анализ трех писем, написанных правителем одного из исторических регионов Румынии, сообщает Live Science.

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Влад III, также известный как Влад Цепеш и Влад Дракула в период с 1448 по 1476 год, когда он умер, три раза был правителем Валахии, исторического региона в Румынии. Именно он стал прототипом самого известного литературного вампира – графа Дракулы, который стал героем романа "Дракула" Брэма Стокера, вышедшей в 1897 году.

Считается, что за время правления Влада III казнили более 80 тысяч человек с помощью посадки на кол. Поэтому его считают кровожадным и безжалостным историческим лидером. Именно это скорее всего и вдохновило писателя Стокера на создание такого персонажа, как граф Дракула.

Влад III, также известный как Влад Цепеш и Влад Дракула в период с 1448 по 1476 год, когда он умер, три раза был правителем Валахии Фото: Wikipedia

Авторы нового исследования провели химический анализ трех разных писем, которые Влад III написал во время трех разных периодов своего правления Валахией. Для этого ученые использовали метод, который называется масс-спектрометрия. Этот метод заключается что, что исследователи наносили полимер этиленвинилацетат на буквы в письмах, а затем удаляли его.

Этот полимер способен захватить пептиды и другие молекулы, которые остались на бумаге с тех пор, как на нее был нанесен текст много веков назад. В результате ученые обнаружили несколько сотен пептидов, часть из которых имела человеческое происхождение. Ученые считают, что эти пептиды принадлежали именно Владу Цепешу, а не кому-либо другому. Анализ показал, что эти пептиды связаны с проявлением генетических нарушений в клетках. Также ученые пришли к выводу, что у правителя Валахии могла быть болезнь дыхательных путей.

Авторы нового исследования провели химический анализ трех разных писем, которые Влад III написал во время трех разных периодов своего правления Валахией Фото: Live Science

Но самое важное открытие состоит в другом. Когда ученые проанализировали письмо, написанное Владом III в 1475 году, то они нашли пептиды, которые находятся в белках сетчатки глаз и слезах. Учитывая особенности обнаруженных пептидов, исследователи пришли к выводу, что Влад Дракула скорее всего страдал от редкой болезни, которая называется гемолакрия. Когда у человека имеется такое заболевание, то кровь выступает из глаз вместе со слезами. Ученые точно не знают, что могло стать причиной этой болезни, но предполагают, что это мог быть либо бактериальный конъюнктивит, либо травма глаза.

Граф Дракула в исполнении актрера Гэри Олдмена (фильм "Дракула", 1992 год) Фото: Wikipedia

То есть известный кровожадный исторический лидер мог плакать кровавыми слезами и таким образом прослеживается хоть какая-то связь с книжным персонажем, прототипом которого он стал. Граф Дракула был вампиром, а вампиры, согласно легендам, пьют кровь.

В то же время авторы исследования указывают на то, что существует вероятность того, что над этими письмами могли плакать и другие люди. И все же, эти письма писал сам Влад III и самые старые пептиды, обнаруженные на письмах скорее всего принадлежат именно ему, считают ученые.

Фокус уже писал о том, что польские археологи нашли могилу ребенка, умершего в 17 веке, которого считали вампиром. Для того, чтобы он не восстал из мертвых, на труп положили специальный талисман.