Жуткий феномен рождения в гробу. Эксперт объяснила, как это может произойти в наше время

Роды в гробу фиксировали на протяжении всей истории, часто окружая культурными и суеверными верованиями. В некоторых случаях их ошибочно трактовали как свидетельство сверхъестественных событий или злого умысла.

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В древнем итальянском городке Имола, в загадочные эпохи 7-8 века, развернулось трогательное зрелище: беременная женщина сделала последний вздох и была предана земле согласно обычаям тогдашней эпохи. Своеобразная картина предстала в 2010 году, когда замалчиваемые тайны ее захоронения вынесли на свет. Среди ее останков лежали фрагменты скелетов ее нерожденных детей, пишет Nature World News.

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Поза матери, лежащей на спине в каменной гробнице, намекает на преднамеренный акт захоронения, напоминая о древних ритуалах. Ее возраст от 25 до 35 лет. Загадкой остается плод, чья личность до сих пор переплетена с загадочным гобеленом истории. Его пребывание в утробе матери приближалось к завершению, всего за две недели до полного срока.

На протяжении истории "рождение в гробу" считалось мрачным явлением, наделенным зловещей мистикой. Постижимое лишь благодаря изящному танцу науки и обстоятельств, оно заставляет пытливый ум постичь его природу.

По словам автора и патологоанатома Кейтлин Доути, это событие, известное с научной точки зрения как посмертные роды, может произойти через 48-72 часа после смерти беременной женщины.

Связанное с разложением накопление газов в ее животе приводит к росту давления и воздействию на матку, что развивающийся плод частично или полностью выходит из материнского тела.

Вскоре после смерти матери оказалось, что голова и верхняя часть туловища ребенка вышли наружу, а ножки все еще оставались в теле матери. Как отмечают исследователи, это захоронение иллюстрирует относительно редкое явление, известное как "рождение в гробу".

Рождение в гробу

Возможно ли рождение в гробу сегодня

Из-за удаления человеческих жидкостей и химических веществ, которыми пропитывают трупы перед захоронением, рождение в гробу довольно редкое явление и, как предполагают, еще более уникальное в наше время. Поэтому очень важно, когда находят археологические примеры бальзамирования.

Современные методы бальзамирования разработаны в конце 19 века, и они предусматривают закачку в тело химических консервантов и дезинфицирующих соединений (например, формальдегида), чтобы вымыть бактерии, что развиваются во время гниения и производят газы, которые являются движущей силой для "изгнания" плода.

Рождение в гробу остаются возможными при различных сценариях, включая случаи убийств, случайных смертельных случаев и даже маловероятные обстоятельства, когда применяются неправильные методы бальзамирования.

Ввиду своей редкой природы, выражение "рождение в гробу" изредка появлялось в медицинской литературе вплоть до начала XXI века.

Ранее Фокус писал, почему остатки древних цивилизаций обычно находят под землей.