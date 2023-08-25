Моторошний феномен народження в труні. Експертка пояснила, як це може статися в наш час

Пологи в труні фіксували протягом всієї історії, часто оточуючи культурними та забобонними віруваннями. У деяких випадках їх помилково трактували як свідчення надприродних подій або злого наміру.

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У стародавньому італійському містечку Імола, в загадкові епохи 7-8 століття, розгорнулося зворушливе видовище: вагітна жінка зробила останній подих і була віддана землі згідно зі звичаями тогочасної епохи. Своєрідна картина постала у 2010 році, коли замовчувані таємниці її поховання винесли на світло. Посеред її останків лежали фрагменти скелетів її ненароджених дітей, пише Nature World News.

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Поза матері, що лежить на спині в кам'яній гробниці, натякає на навмисний акт поховання, нагадуючи про давні ритуали. Її вік від 25 до 35 років. Загадкою залишається плід, чия особистість досі переплетена із загадковим гобеленом історії. Його перебування в утробі матері наближалося до завершення, всього за два тижні до повного терміну.

Впродовж історії "народження у труні" вважалося похмурим явищем, наділеним зловісною містикою. Збагненне лише завдяки витонченому танцю науки та обставин, воно змушує допитливий розум осягнути його природу.

За словами автора і патологоанатома Кейтлін Доуті, ця подія, відома з наукового погляду як посмертні роди, може статися через 48-72 години після смерті вагітної жінки.

Пов'язане з розкладанням накопичення газів у її животі призводить до зростання тиску і впливу на матку, що плід, який розвивається, частково або повністю виходить із материнського організму.

Невдовзі після смерті матері виявилося, що голова і верхня частина тулуба дитини вийшли назовні, а ніжки все ще залишалися в тілі матері. Як зазначають дослідники, це поховання ілюструє відносно рідкісне явище, відоме як "народження в труні".

Народження в труні

Чи можливе народження в труні сьогодні

Через видалення людських рідин і хімічних речовин, якими просочують трупи перед похованням, народження в труні досить рідкісне явище і, як припускають, ще унікальніше в наш час. Тому дуже важливо, коли знаходять археологічні приклади бальзамування.

Сучасні методи бальзамування розроблені наприкінці 19 століття, і вони передбачають закачування в тіло хімічних консервантів і дезінфікувальних сполук (наприклад, формальдегіду), щоб вимити бактерії, які розвиваються під час гниття і виробляють гази, які є рушійною силою для "вигнання" плоду.

Народження в труні залишаються можливими за різних сценаріїв, включаючи випадки вбивств, випадкових смертельних випадків і навіть малоймовірні обставини, коли застосовуються неправильні методи бальзамування.

З огляду на свою рідкісну природу, вираз "народження в труні" зрідка з'являвся в медичній літературі аж до початку XXI століття.

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