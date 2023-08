Холодная загадка Альберта Эйнштейна. Почему холодильники были опасными в Эдвардианскую эпоху

Из всех удобств современной жизни холодильники одни из самых ценных. Трудно представить себе кухню без него или наш рацион без холодильника, в котором так легко хранить свежее мясо и продукты. И все же он как обычный предмет домашнего обихода появился лишь в начале 1900-х годов.

Наши предки находили всевозможные способы сохранять вещи прохладными, от испарения воды под глиняными горшками до заготовки льда и снега зимой и удерживания холодного воздуха с помощью дерева и соломы. До викторианской эпохи во многих домах была определенная форма "ледника" — шкаф из твердых пород дерева с оловянной или цинковой обшивкой и изоляцией. На верхней полке хранилась глыба льда, которую обычно покупали у местного продавца льда, а на нижних полках клали еду и собирали воду, пишет Grunge.

Эксперименты с искусственным охлаждением восходят к 1700-м годам, но основы системы сжатия пара в современном холодильнике появились благодаря работе Карла фон Линдена в 1876 году. Эти первые холодильники работали на аммиаке, диоксиде серы и других токсичных газах. Газы могли вытекать и вытекали из их не совсем герметичных контейнеров, иногда убивая ничего не подозревающих обитателей кухни.

Принцип работы современного холодильника относительно прост. Сжимая газ в жидкость и циркулируя ее через машину, холодильник отводит тепло изнутри и снижает температуру ниже комнатной.

Проблема заключалась в том, что все газы, доступные в то время, были либо токсичными, либо легковоспламеняющимися, либо и теми, и другими. А ранние холодильные системы часто протекали. Это создавало вокруг них неприятную вонь и увеличивало риск пожара или удушья.

Домовладельцы, которые впервые начали покупать холодильники в Эдвардианскую эпоху, могли легко погибнуть, и в 1920-х годах именно так и произошло в результате ряда несчастных случаев.

Роковой случай с холодильником в Германии в это время привлек внимание Альберта Эйнштейна. Напуганный Эйнштейн сотрудничал с Лео Силардом, чтобы попытаться разработать немеханический холодильник, который не будет ломаться так часто. Они получили патент и работали с немецким производителем над созданием нового холодильника, но к тому времени, когда он был готов к производству, холодильник стал устаревшим.

Альберт Эйнштейн предложил решение проблемы с холодильниками — электромагнитный насос. Жидкий металл двигался в холодильнике по проводам, обмотанным вокруг стального контейнера. Но примерно в то же время химик Томас Миджли подумал, что может усовершенствовать существующую технологию сжатия пара, заменив аммиак и другие хладагенты, которые использовали с викторианской эпохи, газом без запаха, нетоксичным, невоспламеняющимся. Вопрос заключался лишь в том, что взять вместо них.

Ответом, по крайней мере сначала, был фреон, торговое название дихлордифторметан. Миджли разработал его в GM в 1930 году. Люди за пределами его команды не спешили оценить фреон как отличный хладагент, но, принимая медаль Перкина за свою работу с бензином, Миджли решил сделать немного нетрадиционную рекламу.

Как пишет Джо Шварц в книге "Radar, Hula Hoops, and Playful Pigs: 67 Digestible Commentaries on the Fascinating Chemistry of Everyday Life", Миджли вдохнул фреон и задул им свечу, доказывая, что газ безопасен для легких и огня.

Но Миджли не знал, и никто не знал до 1970-х годов, что фреон и другие хлорфторуглеводороды разрушают озоновый слой, что привело к подписанию Монреальского протокола 1987 года, появлению новых хладагентов и новых методов охлаждения.

Что касается проекта Эйнштейна, то он, возможно, никогда не был бы популярным на внутреннем рынке, но он повлиял на систему охлаждения, используемую в некоторых ядерных реакторах.

