Ключ в животе. Ученые обнаружили способность пробиотиков лечить рассеянный склероз

Исследователи сделали удивительное открытие, касающееся лечения недуга, и оно начинается в самом неожиданном месте — в нашем кишечнике.

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Похоже, что наш кишечник способен оказывать очень серьезное влияние на функционирование нашего мозга и мы можем использовать это для улучшения нашего здоровья. Изучавшие этот вопрос ученые получили революционные, по их словам, результаты. В ходе недавнего исследования они обнаружили, что некоторые пробиотики способны уменьшать воспаление мозга, характерное для таких заболеваний, как рассеянный склероз, пишет New Atlas.

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Рассеянный склероз (РС) — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека обращается против собственного организма и атакует защитную оболочку нервов. Это может привести к появлению целого ряда симптомов, таких как онемение, слабость и даже трудности при ходьбе. Особую сложность в лечении РС представляет то, что многие лекарства не могут преодолеть гематоэнцефалический барьер — защитную границу, не позволяющую многим, в том числе и вредным веществам проникать в мозг.

Но какое отношение к этому имеет наш кишечник? Исследователи сосредоточили свое внимание на дендритных клетках — иммунных клетках, которые находятся как в кишечнике, так и вокруг мозга. Эти клетки помогают иммунной системе отличать опасных захватчиков от безобидных, таких как клетки нашего тела.

В ходе исследования ученые выяснили, что эти дендритные клетки обладают уникальной "тормозной системой". При правильной работе эта система не дает иммунной системе ошибочно атаковать организм. И запускает эту тормозную систему ничто иное, как молекула лактата.

В этот момент авторам пришла в голову идея: "А что, если ввести в систему больше лактата?". Для этого они модифицировали бактерии, вырабатывающие его, и ввели их мышам с заболеванием, похожим на РС. Результаты оказались многообещающими. Аутоиммунная реакция мышей, когда организм атакует сам себя, замедлилась, что свидетельствует о снижении воспаления мозга. Это свидетельствовало о наличии прямой связи между кишечником и мозгом.

Несмотря на то, что эти результаты уже являются серьезным шагом в борьбе с недугом, необходимо помнить, что данное исследование проводилось на мышах. Насколько оно применимо к человеку, еще предстоит выяснить. Но в случае успеха это может означать, что лечение таких заболеваний, как рассеянный склероз, может стать таким же простым, как ежедневный прием таблетки.

Франциско Кинтана, ведущий автор исследования, выразил свой оптимизм: "Мы уже давно знаем, что микробы кишечника влияют на здоровье нашего мозга. В данном исследовании мы сосредоточились на РС, чтобы понять, сможем ли мы использовать эти знания для лечения. Полученные результаты дают надежду на успешную борьбу с заболеванием".

Он также добавил, что использование живых клеток, таких как бактерии в нашем кишечнике, может в будущем произвести революцию в персонализированной медицине и методах лечения.

Ранее Фокус писал том, что ученым удалось визуализировать подробную карту нашего кишечника. Удивительные сверхдетальные снимки точно показывают, что живет в нашем кишечнике, и это потрясающе красиво.

Также Фокус писал о том, что гены, отвечающие за синдром раздраженного кишечника, могут негативно влиять на наше психическое здоровье. Ученые обнаружили генетическую связь между ними и такими расстройствами, как тревога и депрессия.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.