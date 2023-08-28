Ключ у животі. Учені виявили здатність пробіотиків лікувати розсіяний склероз

Дослідники зробили дивовижне відкриття, що стосується лікування недуги, і воно починається в найнесподіванішому місці — у нашому кишечнику.

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Схоже, що наш кишківник здатний чинити дуже серйозний вплив на функціонування нашого мозку і ми можемо використовувати це для поліпшення нашого здоров'я. Вчені, які вивчали це питання, отримали революційні, за їхніми словами, результати. Під час недавнього дослідження вони виявили, що деякі пробіотики здатні зменшувати запалення мозку, характерне для таких захворювань, як розсіяний склероз, пише New Atlas.

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Розсіяний склероз (РС) — це аутоімунне захворювання, за якого імунна система людини обертається проти власного організму й атакує захисну оболонку нервів. Це може призвести до появи цілої низки симптомів, таких як оніміння, слабкість і навіть труднощі під час ходьби. Особливу складність у лікуванні РС становить те, що багато ліків не можуть подолати гематоенцефалічний бар'єр — захисний кордон, який не дає змоги багатьом, зокрема й шкідливим речовинам проникати в мозок.

Але який стосунок до цього має наш кишечник? Дослідники зосередили свою увагу на дендритних клітинах — імунних клітинах, які знаходяться як у кишечнику, так і навколо мозку. Ці клітини допомагають імунній системі відрізняти небезпечних загарбників від нешкідливих, таких як клітини нашого тіла.

Під час дослідження вчені з'ясували, що ці дендритні клітини мають унікальну "гальмівну систему". За правильної роботи ця система не дає імунній системі помилково атакувати організм. І запускає цю гальмівну систему ніщо інше, як молекула лактату.

У цей момент авторам спала на думку ідея: "А що, якщо ввести в систему більше лактату?". Для цього вони модифікували бактерії, що виробляють його, і ввели їх мишам із захворюванням, схожим на РС. Результати виявилися багатообіцяючими. Аутоімунна реакція мишей, коли організм атакує сам себе, сповільнилася, що свідчить про зниження запалення мозку. Це свідчило про наявність прямого зв'язку між кишечником і мозком.

Незважаючи на те, що ці результати вже є серйозним кроком у боротьбі з недугою, необхідно пам'ятати, що це дослідження проводилося на мишах. Наскільки воно може бути застосоване до людини, ще належить з'ясувати. Але в разі успіху це може означати, що лікування таких захворювань, як розсіяний склероз, може стати таким самим простим, як щоденне приймання таблетки.

Франциско Кінтана, провідний автор дослідження, висловив свій оптимізм: "Ми вже давно знаємо, що мікроби кишечника впливають на здоров'я нашого мозку. У цьому дослідженні ми зосередилися на РС, щоб зрозуміти, чи зможемо ми використовувати ці знання для лікування. Отримані результати дають надію на успішну боротьбу із захворюванням".

Він також додав, що використання живих клітин, таких як бактерії в нашому кишківнику, може в майбутньому зробити революцію в персоналізованій медицині та методах лікування.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося візуалізувати детальну карту нашого кишечника. Дивовижні наддетальні знімки точно показують, що живе в нашому кишечнику, і це приголомшливо красиво.

Також Фокус писав про те, що гени, які відповідають за синдром подразненого кишечника, можуть негативно впливати на наше психічне здоров'я. Вчені виявили генетичний зв'язок між ними і такими розладами, як тривога і депресія.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.