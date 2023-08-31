Подарит второй шанс на жизнь. Начались испытания вакцины от передоза наркотиками

На пороге революции ученые продвигают вакцину для борьбы с опиоидной катастрофой, захлестнувшей весь мир.

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Вакцина способная бороться с передозировкой тяжелейшими опиоидами скоро может стать реальностью. Ученые находятся на пороге начала испытаний на людях вакцин от передозировки героином и фентанилом. Поскольку смертность от опиоидов является серьезной проблемой во всем мире, эти вакцины могут стать революционными и спасти миллионы, пишет сайт Университета Монтаны.

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Второй шанс на жизнь

Опиоиды, такие как героин и фентанил, являются причиной огромного количества смертей от передозировки. Многие люди с трудом отказываются от этих наркотиков. Помимо душераздирающих человеческих потерь, экономические последствия ошеломляют. В 2017 году стоимость контроля опиоидных расстройств и связанных с ними смертей в США достигла поразительной суммы в 1,02 триллиона долларов.

Исследователи из Университета Монтаны вместе с коллегами считают, что у них есть ответ на эту проблему. Они работают над созданием вакцин, которые могут предотвратить передозировку опиоидами.

Принцип действия вакцины

Марко Праветони из Вашингтонского университета и его команда работают над этими вакцинами уже более десяти лет. Они разработали так называемые "гаптены". Это крошечные молекулы, которые, соединяясь с более крупными молекулами, заставляют наш организм вырабатывать антитела. Эти антитела будут бороться с опиоидами, если кто-то их употребит.

Университет штата Монтана предоставил специальный ингредиент, называемый адъювантом, а точнее INI-4001. Он усиливает силу вакцины, делая реакцию организма еще более мощной. Самое главное преимущество этого новшества, это то, что вакцины не вмешиваются в действие лекарств, уже используемых для лечения опиоидной зависимости или снятия последствий передозировки.

Финансирование и испытания

Национальные институты здравоохранения США полностью поддерживают эту инициативу, что означает, что эти вакцины получают поддержку самого высокого уровня. Они уже прошли испытания на животных и показали свою эффективность. Следующий шаг — испытания на людях. Эти испытания будут проходить поэтапно:

Фаза 1: речь идет о безопасности. Исследователи будут испытывать возрастающие дозы на небольших группах, чтобы найти оптимальное количество, которое будет безопасным и эффективным.

Фаза 2: Здесь ученые уточняют такие детали, как количество необходимых доз и интервалы между ними.

Фаза 3: Это самый важный этап. Большая группа людей проверяет эффективность и безопасность вакцины. Эта фаза позволяет получить важнейшие данные, на основании которых принимается решение о том, может ли вакцина быть одобрена для общественного использования.

Однако необходимо запастись терпением. Как отметил Джей Эванс, один из ведущих исследователей, "чтобы получить окончательно одобренный продукт, потребуется много времени — годы". Но, учитывая уже имеющиеся многообещающие результаты, есть все основания надеяться на успех испытаний.

Хотя мечта об искоренении наркотиков на улицах, скорее всего, так и останется мечтой в ближайшем будущем, эта вакцина дает проблеск надежды для людей, попавших под пагубное влияние этой отравы, и их семей. Это потенциальный инструмент для снижения смертности от передозировки и помощи тем, кто борется с зависимостью. И хотя предстоит еще много работы, тот факт, что наука находит новые пути решения проблемы опиоидного кризиса, не может не радовать.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.