Подарує другий шанс на життя. Розпочалися випробування вакцини від передозу наркотиками

На порозі революції вчені просувають вакцину для боротьби з опіоїдною катастрофою, що захлеснула весь світ.

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Вакцина здатна боротися з передозуванням важкими опіоїдами скоро може стати реальністю. Вчені перебувають на порозі початку випробувань на людях вакцин від передозування героїном і фентанілом. Оскільки смертність від опіоїдів є серйозною проблемою в усьому світі, ці вакцини можуть стати революційними і врятувати мільйони, пише сайт Університету Монтани.

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Другий шанс на життя

Опіоїди, такі як героїн і фентаніл, є причиною величезної кількості смертей від передозування. Багато людей насилу відмовляються від цих наркотиків. Крім несамовитих людських втрат, економічні наслідки приголомшують. У 2017 році вартість контролю опіоїдних розладів і пов'язаних з ними смертей у США досягла вражаючої суми в 1,02 трильйона доларів.

Дослідники з Університету Монтани разом із колегами вважають, що в них є відповідь на цю проблему. Вони працюють над створенням вакцин, які можуть запобігти передозуванню опіоїдами.

Принцип дії вакцини

Марко Праветоні з Вашингтонського університету та його команда працюють над цими вакцинами вже понад десять років. Вони розробили так звані "гаптени". Це крихітні молекули, які, з'єднуючись із більшими молекулами, змушують наш організм виробляти антитіла. Ці антитіла боротимуться з опіоїдами, якщо хтось їх вживатиме.

Університет штату Монтана надав спеціальний інгредієнт, званий ад'ювантом, а точніше INI-4001. Він підсилює силу вакцини, роблячи реакцію організму ще більш потужною. Найголовніша перевага цього нововведення, це те, що вакцини не втручаються в дію ліків, які вже використовуються для лікування опіоїдної залежності або зняття наслідків передозування.

Фінансування та випробування

Національні інститути охорони здоров'я США повністю підтримують цю ініціативу, що означає, що ці вакцини отримують підтримку найвищого рівня. Вони вже пройшли випробування на тваринах і показали свою ефективність. Наступний крок — випробування на людях. Ці випробування відбуватимуться поетапно:

Фаза 1: йдеться про безпеку. Дослідники випробовуватимуть зростаючі дози на невеликих групах, щоб знайти оптимальну кількість, яка буде безпечною та ефективною.

Фаза 2: Тут вчені уточнюють такі деталі, як кількість необхідних доз та інтервали між ними.

Фаза 3: Це найважливіший етап. Велика група людей перевіряє ефективність і безпеку вакцини. Ця фаза дає змогу отримати найважливіші дані, на підставі яких ухвалюють рішення про те, чи може вакцину бути схвалено для громадського використання.

Однак необхідно запастися терпінням. Як зазначив Джей Еванс, один із провідних дослідників, "щоб отримати остаточно схвалений продукт, знадобиться багато часу — роки". Але, враховуючи вже наявні багатообіцяючі результати, є всі підстави сподіватися на успіх випробувань.

Хоча мрія про викорінення наркотиків на вулицях, найімовірніше, так і залишиться мрією в найближчому майбутньому, ця вакцина дає проблиск надії для людей, які потрапили під згубний вплив цієї отрути, та їхніх сімей. Це потенційний інструмент для зниження смертності від передозування і допомоги тим, хто бореться із залежністю. І хоча попереду ще багато роботи, той факт, що наука знаходить нові шляхи вирішення проблеми опіоїдної кризи, не може не радувати.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.