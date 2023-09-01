Подводный серийный убийца: смертельная амеба продолжает убивать людей в США

Хищный организм в очередной раз за короткий срок лишил жизни человека, решившего искупаться в пресном теплом водоеме – излюбленном месте обитания амебы.

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Недавний случай, произошедший в Остине, штат Техас, в очередной раз привлек внимание к малоизвестной и редкой, но серьезной опасности для здоровья: инфекции, вызываемой амебами, пожирающими мозг. Местный житель из округа Тревис, штат Техас, трагически скончался после заражения амебным менингитом. Представители здравоохранения связали этот печальный инцидент с недавним купанием этого человека в озере, пишет 25 News Now.

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Подробности об умершем человеке не разглашаются, но образец из этого случая был передан в Центр по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ) для дальнейшего изучения.

Подобная инфекция, научно называемая первичным амебным менингоэнцефалитом, не является повседневным явлением в Техасе. По данным департамента здравоохранения Остина, с 1962 по 2022 г. в штате было зарегистрировано всего 39 случаев заболевания. Однако, в масштабах страны, это далеко не первый случай за последнее время, что заставляет тревожиться за возможное повышение риска заболеть при купании в пресноводных водоемах.

Инфекция головного мозга является результатом деятельности микроорганизма под названием Naegleria fowleri. Ее история заражений довольно мрачна, поскольку она часто приводит к летальному исходу. Из всех зарегистрированных случаев до 2022 г. в США выжили только четыре человека, заразившиеся этой инфекцией.

Naegleria fowleri процветает в теплых пресных водоемах, таких как озера, реки, а иногда даже в водопроводной воде или недостаточно хлорированных плавательных бассейнах. Однако она не встречается в соленой воде, например, в океане. Человек может заразиться, если вода, содержащая эту амебу, попадет ему в нос.

Если вы думаете о симптомах, то они могут проявиться в течение девяти дней после заражения. Они могут начаться с сильной головной боли, повышения температуры, тошноты и рвоты. Если не принять меры, это может перерасти в более серьезные симптомы, такие как ригидная шея, судороги, кома и, в конечном итоге, смерть.

ЦКЗ отмечает, что большинство зарегистрированных случаев заболевания приходится на южные штаты, такие как Флорида и Техас. Однако в связи с изменением климата и повышением температуры воды существует вероятность расширения ареала обитания этой амебы.

Во-первых, не стоит паниковать. Эта амеба хоть и опасна, но встречается довольно редко. Тем не менее, если быть информированным и осторожным, особенно при купании в пресных водоемах в теплые месяцы, можно обезопасить себя. Всегда следите за чистотой мест купания и будьте внимательны к доступной информации по источникам воды, с которыми вы контактируете.

В целом, этот случай также служит мягким напоминанием о том, что изменение климата может позволить смертельно опасным организмам бесконтрольно распространиться по всей Земле, делая почти каждый ее уголок опаснее чем когда либо.

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