Неожиданное лекарство. Ежедневное принятие аспирина понижает риск развития диабета

По заявлениям ученых, новое исследование представило взгляд на неожиданную положительную сторону спорного лекарства, в очередной раз подлив масла в огонь разогряченных дискуссий.

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Аспирин, хорошо знакомое нам обезболивающее и жаропонижающее средство, может обладать еще одним неожиданным преимуществом. Недавнее исследование показало, что ежедневное употребление небольшой дозы аспирина может снизить риск развития диабета второго типа у взрослых старше 65 лет на 15%, пишет New Atlas.

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История аспирина в медицинских исследованиях напоминает американские горки. Когда-то мы думали о нем в основном как о средстве, снижающем риск сердечных приступов благодаря его способности делать кровь более жидкой. Однако буквально в прошлом году американские эксперты в области здравоохранения рекомендовали людям старше 60 лет не принимать его регулярно. Тогда они утверждали, что крошечная таблетка может принести больше вреда, чем пользы, увеличивая вероятность внутреннего кровотечения.

Тем не менее, в последнее время аспирин не раз оказывался в центре внимания новых исследований. Не так давно ученые обнаружили, что частое применение аспирина может снизить риск развития рака яичников на 13%, независимо от генетической принадлежности человека. Но, как и на классических американских горках, бывают и падения: в другом исследовании было высказано предположение, что ежедневное употребление аспирина может повысить вероятность развития анемии, или недостаточного количества эритроцитов в крови, у пожилых людей.

Теперь вернемся к последнему результату: в исследовании, проведенном австралийским университетом Монаша, приняли участие более 16 000 человек в возрасте 65 лет и старше. Половина из них принимала плацебо — таблетку, не содержащую активных веществ, а другая половина ежедневно принимала небольшую дозу аспирина в 100 мг. При этом все участники исследования были здоровы — у них не было проблем с памятью, сердцем или каких-либо физических недостатков.

После наблюдения за этими людьми в течение примерно 5 лет были получены впечатляющие результаты. У тех, кто принимал аспирин, на 15% меньше случаев заболевания диабетом. И не только это вызвало удивление авторов исследования, но и то, что в их анализах крови, проверяющих уровень сахара, он повышался медленнее, чем у тех, кто принимал плацебо.

Ученые заявили: "Аспирин помог снизить число новых случаев диабета, а также смог удержать уровень сахара в крови у пожилых здоровых людей". Они считают, что, учитывая растущее число пожилых людей, страдающих диабетом 2-го типа, стоит более подробно изучить вопрос о том, какую роль аспирин или аналогичные препараты могут играть в его профилактике.

Но вот в чем дело: то, что аспирин показал такие преимущества, не означает, что все должны начать принимать его ежедневно. Ранее высказанные опасения по поводу внутренних кровотечений остаются в силе. Так, представительница организации Diabetes UK заявила: "Хотя аспирин имеет свои преимущества, он также связан с риском, например, с кровотечением. Перед его регулярным приемом необходимо проконсультироваться с врачом. И помните, что здоровый образ жизни со сбалансированным питанием и регулярными физическими упражнениями остается лучшим способом профилактики диабета 2-го типа".

Результаты нового исследования аспирина будут представлены экспертам и энтузиастам на конференции по диабету в Германии в октябре этого года.

Ранее Фокус писал о разработке более безопасной альтернативы аспирину. Исследователи сделали революционное открытие относительно противовоспалительных свойств аспирина, которое может привести к разработке более безопасных болеутоляющих средств и даже новых методов лечения рака.

Также Фокус писал о влиянии аспирина на людей, переживших инфаркт. Недавние научные исследования предлагают разумный способ действий для людей, переживших сердечный приступ: включить ежедневный прием таблетки аспирина в свой распорядок дня.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.